В ЕС всяка секунда влизат по 145 китайски пратки

Около 4,6 млрд. пратки на стойност под 150 евро са влезли на европейския пазар през 2024 г.

Днес 27-те държави от ЕС трябва да намерят временно решение за облагане с данък на гигантското количество от малки китайски пратки, внесени в блока „възможно най-скоро“ през 2026 г., без да се чака първоначалният краен срок, определен за 2028 г.

Около 4,6 милиарда пратки на стойност под 150 евро са влезли на европейския пазар през 2024 г., или повече от 145 всяка секунда, предаде БГНЕС. От този общ брой 91% са с произход от Китай. Преди месец европейските финансови министри одобриха премахването, считано от следващата година, на освобождаването от мита, от което се ползват тези пратки. Въпреки че тази мярка е предназначена да се прилага за пратки от всички страни извън ЕС, тя е насочена предимно към борба с притока на евтини китайски продукти, често неотговарящи на европейските стандарти, на Стария континент, закупени на азиатски платформи като Shein, Temu или AliExpress. Този приток на пакети, внасяни без никакви мита, се осъжда все по-яростно като форма на нелоялна конкуренция от европейските производители и търговци.

Освен това, огромният обем пратки, пристигащи на европейските летища и пристанища, означава, че митническите служители често не са в състояние да проверят съответствието им с изискванията. При тези условия е трудно да се прихванат опасни или фалшиви продукти, преди да достигнат до потребителите.

„Преди четири години от Китай пристигаха един милиард пакети. Днес те са повече от четири милиарда. Тези пакети са нелоялна конкуренция в сравнение с бизнес в центъра на града, който плаща данъци, и затова е важно да се действа и да се действа бързо, в противен случай ще действаме твърде късно“, заяви френският министър на икономиката Ролан Лескюр пред АФП.

Франция, която е в конфликт с китайския гигант в електронната търговия Shein, след скандала с продажбата на секс кукли, подобни на деца, и оръжия от категория А, води тази битка в Брюксел за премахване на освобождаването от мита върху тези пратки с ниска стойност. Мярката всъщност вече беше планирана като част от реформата на Митническия съюз (европейската митническа система), но не се очаква да влезе в сила преди 2028 г. През ноември 27-те страни се споразумяха да я приложат „възможно най-скоро“ през 2026 г.

Но това изисква намирането на „просто и временно“ решение за облагане на тези милиарди пратки, докато се чака да заработи платформата за митнически данни, която би трябвало значително да улесни събирането на митнически сборове, да заработи. Прилагането на обичайните мита за малки пратки от 2026 г. нататък, чиито ставки варират в зависимост от категориите или подкатегориите продукти и в зависимост от страните вносители, би било херкулесова задача, рискуваща допълнително задръстване на вече претоварените митнически служби.

Лескюр уточни, че би защитил „плоския данък", защото искаме мерките, предприети в Европа, да имат ефект“, а не „пропорционален данък“, който според него не би бил достатъчно възпиращ. „Ще бъде ли 1 януари? Ще бъде ли 1 април? Ще видим. Но във всеки случай се надявам това да се случи много бързо през 2026 г.“, каза той.

Създаването на преходна система обаче „не е просто, защото трябва да го направим със съществуващите ни средства“, отбеляза европейски дипломат, който отказва да спекулира с датата, на която временното споразумение ще влезе в сила. Данъчното облагане на малки пратки е само първата стъпка в офанзивата на ЕС срещу наплива от китайски стоки, влизащи на територията му. То трябва да бъде съпроводено с въвеждането, считано от ноември 2026 г., на такси за обработка на същите тези пратки на стойност под 150 евро. През май Брюксел предложи тези такси да бъдат определени на 2 евро на пратка.

Тази сума ще помогне за финансирането на развитието на контрола и според ЕС, ще допринесе, заедно със събирането на мита, за пребалансиране на правилата на играта между европейските продукти и конкуренцията от продуктите „произведени в Китай“.

