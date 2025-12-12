Онлайн покупките на винетки с банков превод няма да са възможни в тези дати

Ето защо

Няма да може да се взимат винетки онлайн чрез банков превод в периода 22-31 декември, а също така до 1 януари не може да се купуват винетки, които да важат какъвто и да е период през 2026 г.

Това съобщи на сайта си „Национално тол управление“ към Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) в разяснения относно промени в работата, свързани с приемането на еврото. Предупреждава се също така, че от 21:00 ч. на 31 декември до 02:00 ч. на 1 януари абсолютно всички начини за купуване на винетки ще бъдат недостъпни и всякакви плащания, включително в брой, няма да са възможни.

Ограничение на покупките онлайн

Според информацията от 22 до 31 декември 2025 г. няма да може да се купува винетки чрез банков превод през интернет страницата www.bgtoll.bg и мобилното приложение, пише "Сега".

"Това се налага във връзка с подготовката на платежните системи за преминаване към евро. Потребителите, които най-често използват този канал за плащания, са уведомени по електронна поща - пишат от тол управлението. През този период винетки ще може да се купуват по всички останали начини: с банкова карта през сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта."

Припомня се, че гишета за продажби на винетки има на основните ГКПП, както и в 27-те областни пътни управления. А терминалите за самотаксуване са 464, винетки може да се купят и от партньорската мрежа на АПИ.

До 31 декември не може да се купуват винетки за 2026 г.

От тол управлението съобщават също така, че няма никакъв вариант преди Нова година желаещите да си купят винетки за какъвто и да е срок през 2026-а.

"Маршрутните карти, купени през 2025 г., може да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31.12.2025 г. включително. Дата на пътуване след 01.01.2026 г. няма да може да бъде избирана, въпреки че продуктът позволява покупка до 7 дни предварително. Например, при покупка на маршрутна карта на 28 декември 2025 г. ще може да се избере дата на пътуване до 31 декември 2025 г., но не и за 1 януари 2026 г. и след това", съобщава тол управлението.

И въпреки това подканя шофьорите, на които им предстои пътуване в посочените периоди, да купят предварително необходимата им винетка, като отново натъртва, че тази винетка не може да важи след 23:59 ч. на 31 декември.

Плащанията в брой - и в евро, и в лева

През целия януари Националното тол управление ще приема плащания в брой ще се приемат както евро, така и лева, като рестото ще се връща в евро. Същевременно периодът двойното обозначение на цените ще продължи до 8 август 2026 г.

Още преди седмица АПИ обяви и цените в евро за винетките:

- годишна – 49,60 евро

- тримесечна – 27,61 евро

- месечна – 15,34 евро

- седмична – 7,67 евро

- уикенд – 5,11 евро

- еднодневна - 4,09 евро

