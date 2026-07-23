Петролът Brent поскъпна с близо 5% и се доближи до 100 долара за барел

Поскъпването е подкрепено от разрастващото се напрежение в Близкия изток

Цените на петрола рязко се повишиха, като сортът Brent се доближи до психологическата граница от 100 долара за барел. Поскъпването е подкрепено от разрастващото се напрежение в Близкия изток, след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути поеха отговорност за нападения срещу саудитски петролни танкери в Червено море.

Около 12:40ч. българско време цената на фючърсите на петрола Brent с доставка през септември се повиши с 4,68% до 98,47 долара за барел, след като по-рано достигна дневен ръст от 5% до 98,80 долара, предаде БГНЕС.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) с доставка през септември поскъпна с 3,78% до 90,11 долара за барел.