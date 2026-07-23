Изоставен самолет се продава на търг с начална цена от 10 евро

Срещу цената на две кафета на летището някой може да стане собственик на двумоторен самолет

Самолет за 10 евро? Изоставен двумоторен Piper PA-23 Apache на летище Севиля вече е обявен за публичен търг, но бъдещият му собственик не трябва да очаква, че ще може да го използва за полети. Машината се намира на летището поне от 2018 г., а след като не е открит собственикът ѝ, тя официално е обявена за изоставена.

Испанската компания Aena, която управлява летището и аеронавигацията в страната, търси купувач за самолета. Началната цена на търга е само 10 евро, като към нея се добавя символичен депозит от 0,50 евро. Така на теория срещу цената на две кафета на летището някой може да стане собственик на двумоторен самолет.

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Пред Euronews Travel от Aena обясняват, че многократно са се опитвали да се свържат със собственика на Piper PA-23 Apache, но без успех. След като никой не е потърсил самолета, летището е публикувало три обявления в Държавен вестник, за да даде възможност на собственика да предяви претенции. След изтичането на срока и липсата на отговор е започнала процедурата по продажба чрез търг.

Интересът към необичайната обява е голям, като Aena съобщава, че е получила множество запитвания след публикуването ѝ. Всеки човек, компания или институция може да подаде оферта според условията на търга. Крайният срок за предложенията е посочен в тръжната документация, а отварянето на офертите ще се проведе на летище Севиля на дата, която ще бъде обявена след приключване на процедурата.

Моделът Piper PA-23 Apache е представен през 50-те години на миналия век от американската Piper Aircraft Corporation и е първият двумоторен сериен самолет на компанията. Изцяло металната му конструкция е позволявала превозването на до четирима души и за времето си е бил достъпен и практичен летателен апарат.

Въпреки ниската начална цена, самолетът няма да може да се върне във въздуха. От Aena посочват, че машината е в лошо състояние и не е годна за полети. Купувачът обаче ще получи необичаен предмет с авиационна история - един от най-любопитните „сувенири“, предлагани някога от испанско летище.