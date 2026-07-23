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Свят ЕС глобява Google с 890 млн. евро за нарушаване на европейското законодателство

ЕС глобява Google с 890 млн. евро за нарушаване на европейското законодателство

Свят

bTV Бизнес екип

Нарушенията са свързани с даването на предимство на услуги на компанията в резултатите от нейната търсачка

Европейската комисия съобщи, че налага две глоби на "Гугъл" (Google) за общо 890 милиона евро за нарушения на европейското законодателство. Тези нарушения са свързани с даването на предимство на услуги на компанията в резултатите от нейната търсачка, както и за създаване на пречки пред бизнесите на други компании в електронния магазин "Гугъл плей".

По отношение на търсачката е установено, че "Гугъл" показва резултати за свои услуги на водещи места и с по-въздействащи изображения в сравнение с всички останали. В електронния магазин "Гугъл" затруднява намирането на приложения, които често са равностойни и безплатни, за сметка на свои платени програми. Дружеството също възпрепятства разработчиците да изпращат съобщения до потребителите и ги таксува твърде скъпо за достъп до магазина, се посочва в съобщението на ЕК.

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Уточнява се, че от "Гугъл" са предложени решения на установените недостатъци и предстои да се оцени дали с тяхна помощ може да бъдат изпълнени изискванията на законодателството на ЕС. Комисията допълва, че преговаря с "Гугъл" по отношение на резултатите, показвани при използването на изкуствен интелект (AI mode), както и за обобщенията на ИИ на резултати от търсене.

ЕК дава срок от 60 за предприемането на необходимите действия, а след това може да реши да наложи периодични глоби, равни на до 5 на сто от общия световен оборот на дружеството, предаде БТА. Комисията започна проверката преди две години, а миналата година установи нарушения. Днешното решение подлежи на обжалване, се отбелязва в съобщението.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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