До 58% по-евтина енергия: Пет държави от ЕС печелят от зеления преход

Войната срещу Иран подчерта цената на зависимостта от изкопаеми горива

Потребителите в пет страни от ЕС - Дания, Финландия, Франция, Швеция и Словакия - ще спестят до 8,5 милиарда евро от сметките си за енергия тази година, или 58% по-малко от страните с най-замърсяващия енергиен микс, показва нов доклад на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух (CREA). Бумът на възобновяемите източници, поставил нови рекорди през 2025 г., може да спести на ЕС 5,8 милиарда евро през 2026 г., замествайки скъпия газ.

Войната срещу Иран подчерта цената на зависимостта от изкопаеми горива, пише БГНЕС. След ударите в Близкия изток цените на нидерландския TTF - бенчмаркът за газа в Европа - скочиха с 68% до 52,8 евро за мегаватчас. Контролът на Иран над Ормузкия проток, през който преминава една пета от световните доставки на петрол и газ, доведе до 11% спад на износа на втечнен природен газ към ЕС през март. „Няма ценови скокове за слънчевата светлина и няма ембарг върху вятъра“, заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Швеция е най-добре защитената страна в ЕС с 99% от електричеството си от чисти източници. За всяко покачване с 1 евро в цената на газа Швеция отбелязва покачване от едва 0,04 евро на мегаватчас. Испания и Португалия отбелязаха 21% ръст на чистата енергия, воден от 74% бум в слънчевата, а чувствителността им към газовите шокове спадна с 53%. Франция намали наполовина чувствителността си към газа между 2022 и 2025 г.

Не всички страни обаче следват тенденцията. Нидерландия остава по-чувствителна към цените на газа, отколкото през 2022 г., въпреки ръста на чистата енергия, тъй като газът е най-големият единичен източник на електричество. Полша, въпреки 48% ръст на възобновяемите, увеличи производството на електричество от газ със 132% в усилието да замени въглищата, което повиши чувствителността й с 87%. Унгария също показва по-голяма чувствителност заради липса на капацитет за свързване на слънчевата енергия с мрежата.