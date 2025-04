Пет хотела празнуват Деня на Земята всеки ден

Хотелите и курортите предприемат редица мерки – от преосмисляне на дизайна на стаите до възстановяване на екосистеми

Докато планетата ни се сблъсква с предизвикателства, като рекордни температури и все по-чести опустошителни природни бедствия, туристическата индустрия не се отказва от устойчивото си бъдеще, пише Forbes. Напротив, луксозните хотели по света усилват ангажимента си към опазването на планетата.

Хотелите и курортите предприемат редица мерки – от преосмисляне на дизайна на стаите до възстановяване на екосистеми, като активно търсят помощта на своите гости в усилията за устойчивото развитие. Ето и пет от тези специални места, които са готови да направят разлика не само на Деня на Земята, но и всеки ден.

Sensei Lanai

Този хотел на остров Ланай не само че предлага на своите гости убежище за здраве и благополучие, но също така полага грижи за местната флора и фауна. Курортът е запазил половината от своите 24 акра като ботаническа градина, където директорът на ландшафтното озеленяване Робърт Уудман отглежда и насърчава възстановяването на почти 1 000 вида растения, със специален фокус върху местните хавайски и полинезийски видове. За да подпомогне тези усилия, курортът използва озеленяване, което пести вода и отглежда продукти във вътрешна оранжерия, захранвана със соларни панели. Тези действия са от съществено значение за запазване на биологичното разнообразие и подкрепа на местните екосистеми.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi

Този петзвезден хотел в Малдивите се гордее с отговорността си към кораловите рифове, които обграждат трите му острова. Вътрешен морски биолог управлява разсадници за корали и работи за възстановяването им с цел повторно интегриране в рифа. Курортът също така е партньор на Parley Maldives – част от глобалната неправителствена екологична организация Parley for the Oceans. Заедно те реализират проекти, които осигуряват бъдещето на морската екосистема, като същевременно се вписват в глобалната инициатива „Travel with Purpose“, насочена към отговорния туризъм.

Atlantis Dubai

В Atlantis Dubai, екологичните и социални инициативи са на преден план. Всеки долар от всяко преживяване с морски животни, като например каяк с делфини, се дарява за подкрепа на организации, които се борят с неустойчивото събиране на морски дарове и замърсяването на морето. Проектите на хотела се фокусират върху защитата на четири жизненоважни компонента на водната екосистема – акули, скатове, делфини и коралови рифове.

Capella Ubud

Културните програми в луксозния къмпинг с четири звезди, проектиран от архитекта Бил Бенсли, предоставят на гостите възможността да се потопят в богатите културни традиции на Бали. Посетителите могат да се запознаят с местната култура, като приготвят традиционно ястие в дома на фермер, опитат местни ястия от семейни бизнеси или рисуват в стил Келики. Тези преживявания предлагат истински културен обмен и дават по-дълбоко разбиране на живота извън стените на курорта.

JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea

Този четиризвезден хотел в Истанбул ангажира своите най-млади гости с помощта на детска книга, която насърчава устойчивото бъдеще. „Гроздето е в природата“ забавлява децата с екологични приключения и им помага да си представят по-зелен свят, като същевременно възпитава значението на отговорния начин на живот. Книгата включва и семена от цветя, които семействата могат да засадят вкъщи, като така насърчава съвместните усилия за по-добро бъдеще.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN