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Свят Продажбите на Mercedes-Benz в Китай се сринаха с 30%

Продажбите на Mercedes-Benz в Китай се сринаха с 30%

Свят

bTV Бизнес екип

Компанията съобщи, че планира да разшири дейността си в сектора на отбраната

Акциите на Mercedes-Benz поскъпнаха с над 5% на борсата във Франкфурт, след като германският автомобилен производител отчете по-висока печалба през второто тримесечие. Компанията обаче понижи прогнозата си за продажбите през годината заради продължаващата слабост на китайския пазар, съобщи Euronews, цитирано от БГНЕС.

Mercedes-Benz отчете оперативна печалба от 1,55 млрд. евро през второто тримесечие, което е ръст от 22% спрямо година по-рано. Приходите са намалели с 3% до 32,1 млрд. евро.

Компанията вече очаква продажбите на автомобили през 2026 г. да бъдат между 2% и 7,5% под нивото от миналата година, като прогнозира и лек спад на приходите.

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Главният изпълнителен директор Ола Калениус заяви, че въпреки трудната пазарна среда интересът към новите модели остава силен. Продажбите на изцяло електрически автомобили са нараснали с 51%, а поръчките за електромобили в Европа са се увеличили повече от два пъти.

Продажбите на Mercedes-Benz са се увеличили с 4% в Европа и с 10% в САЩ, но това не е успяло да компенсира 30-процентния спад в Китай, където ожесточената конкуренция и по-слабото търсене продължават да оказват натиск върху резултатите.

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Компанията съобщи още, че планира да разшири дейността си в сектора на сигурността и отбраната. За тази цел е подписала меморандум за разбирателство с германската отбранителна компания TYTAN за разработването на специализирани военни и антидрон системи на базата на моделите G-Class и Sprinter. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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