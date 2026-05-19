1 USD
1.1648 BGN
Пенсионната им система е най-добрата в света от години: Ето защо

bTV Бизнес екип

Вижте коя е държавата с най-добри доходи за пенсионерите

За германските пенсии се говори от години като гаранция за качестен живот в напреднала възраст, но датската пенсионна система всъщност е най-добрата в света от години.

В Дания пенсионните вноски и спестявания се инвестират на фондовия пазар. Доходността е висока. Според пенсионния индекс на Mercer, който се счита за най-подходящ за оценка на стабилността и устойчивостта на пенсионната система и поддържане на жизнения стандарт, Дания е на първо място от 17 години, защото пенсиите са високи и гарантират добър жизнен стандарт, без да натоварват държавния бюджет.

Разбира се, датската система също е разделена на няколко стълба. Първият стълб е основната пенсия с добавяне на задължителни вноски, които се внасят в държавния фонд, който след това ги инвестира на капиталовия пазар. Вторият стълб е корпоративната пенсия, в която две трети от служителите внасят вноски.

Между другото, датската система в тази си форма е създадена през 80-те години на миналия век, когато страната е разтърсена от криза, съпроводена с инфлация, висока инфлация и бюджетен дефицит. Корпоративният пенсионен фонд е въведен през 1987 г., подкрепен от политически консенсус и подкрепа от синдикатите.

„Синдикатите искаха по-добра финансова сигурност за своите членове в напреднала възраст“, ​​обяснява Михаел Йергенсен, главен анализатор във фонда ATP.

Общите пенсионни активи на Дания възлизат на 206,4 процента от БВП, или цели 845 милиарда долара. Държавният дълг на Дания е само 29 процента от БВП, така че няма опасност да свършат парите за основни пенсии, съобщава Tportal.

