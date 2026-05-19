Защо над 65% от немските компании се страхуват от войната в Близкия изток?

Адаптивността и устойчивостта са ключови за бизнеса от всякакъв мащаб

Почти две трети от германските предприятия посочват войната като най-сериозен натиск за корпорацията. Това показва най-новото изследване на Allianz Commercial, насочено към корпоративни клиенти. Проучването е проведено сред мениджъри по риска на 56 германски компании, предава FAZ.

В публикувания през януари Allianz Risk Barometer политическите рискове и насилието се изкачват от девето на седмо място сред най-големите заплахи за бизнеса. В последващо по-широко допитване до 500 компании в 50 държави над половината посочват войната като най-сериозния риск в сферата. Конфликтите в Европа и Близкия изток нарушават световните търговски потоци, оказват натиск върху политическите съюзи и увеличават рисковете за компаниите по света.

Около 60% от анкетираните в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион определят войната като водещ риск. Гражданските безредици са на второ място глобално с 49%, а саботажът – на трето с 46%. Експертите на Allianz Commercial посочват, че прекъсването на дейността е сред най-сериозните последици от политическото насилие, водещо до значителни икономически и застрахователни щети. Над 70% от компаниите определят прекъсванията на операциите и смущенията във веригите на доставки като най-опасното въздействие върху бизнес модела им.

Главният изпълнителен директор на Allianz Commercial Томас Лилелунд заявява, че войните, бъдещите конфликти и други форми на политическо насилие вероятно ще отслабят геополитическата и икономическата стабилност през 2026 г. и след това. По думите му много компании все още трудно разпознават тези рискове във физическите и дигиталните си вериги на доставки, въпреки че това е ключово.

Мениджърите по риска трябва да подхождат стратегически и да развиват устойчиви решения, които да обновяват постоянно. Само така, според него, бизнесът може да се адаптира към новите заплахи в настоящето и бъдещето. Експертите на Allianz Commercial отбелязват, че конфликтът между САЩ и Иран ще има сериозно влияние върху стратегиите за управление на риска. Още преди войната малко над една трета от компаниите са обмисляли преместване на дейности, ИТ разработка или производство в по-близки географски региони (nearshoring).

Около 32% от фирмите планират да подобрят управлението на складовите си наличности, включително чрез съхранение в свободни зони, а близо половината (49%) преговарят и диверсифицират доставчиците си заради геополитическата несигурност. Очаква се тези процеси да се ускорят още повече заради конфликта. Според Срджан Тодорович в условия на несигурност е изключително важно да се разбира и ограничава въздействието на тези рискове върху свързаните бизнес екосистеми, като застраховането има ключова роля.