Кои професии са най-търсени в момента?

Безработицата у нас запазва нивата си

През април равнището на безработица в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, близки до тези от същия период на миналата година, информират от Агенцията по заетостта. През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията.

В резултат на активното посредничество на бюрата по труда 14 716 безработни са намерили заетост, а допълнително 1035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. Така общият брой на получилите подкрепа за включване на пазара на труда през месеца, достига 15 751.

В края на април регистрираните безработни са 149 517 души, като спрямо март се отчита лек спад, което е пореден сигнал за устойчивост на пазара на труда въпреки динамичната икономическа среда, посочват от Агенцията по заетостта.

От страна на бизнеса през април са заявени 9965 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в секторите преработваща промишленост, търговия и ремонт на автомобили, хотелиерство и ресторантьорство, държавно управление, административни и спомагателни дейности, образование, селско, горско и рибно стопанство и строителство, пише БТА.

Сред най-търсените професии през април са служители в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хора; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на моторни превозни средства, както и работници по събиране на отпадъци и други.