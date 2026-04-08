Пътуването се променя до дни: ЕС въвежда нова система за граничен контрол

От 10 април 2026 г. пътуването до Европа навлиза в нова ера. Европейският съюз официално въвежда системата за влизане и излизане (Entry/Exit System - EES) - дигитален механизъм, който ще замени досегашното подпечатване на паспорти и ще промени начина, по който милиони пътници преминават външните граници на ЕС.

Системата вече беше тествана поетапно в 29 държави, но от следващите дни тя ще стане задължителна за всички страни, които я прилагат. Основната й цел е да модернизира граничния контрол, да ограничи измамите и да засили сигурността чрез по-прецизно проследяване на влизанията и излизанията.

Какво се променя за пътуващите?

С въвеждането на EES отпадат физическите печати в паспортите. На тяхно място ще се създават електронни записи, които ще съхраняват информация за всяко преминаване на границата, включително отказите за влизане.

Новост е и събирането на биометрични данни – снимка на лицето и пръстови отпечатъци. Те ще се комбинират с информацията от документа за пътуване и ще се съхраняват до три години, което ще улеснява бъдещи проверки.

Системата ще важи за граждани на държави извън ЕС и Шенген, които пътуват за кратък престой – до 90 дни в рамките на 180 дни.

Кой няма да бъде засегнат?

Гражданите на ЕС и Шенгенското пространство няма да бъдат обхванати от новата система. Изключение правят и държави като Ирландия и Кипър, които ще продължат с традиционните проверки.

Освободени са още хора с дългосрочно пребиваване, членове на семейства на граждани на ЕС, както и определени професионални категории като екипажи на международни полети и военнослужещи при мисии.

Очакват се забавяния

Въпреки че EES е насочена към по-бързи и ефективни проверки в бъдеще, първите месеци след въвеждането й може да се окажат предизвикателни за пътниците, пише Euronews.

По данни на авиационния сектор, още по време на тестовия период на някои летища са регистрирани опашки до два часа в пиковите моменти. След 10 април граничните власти вече няма да могат да спират прилагането на системата при натоварване, което вероятно ще доведе до допълнителни закъснения.

Експертите съветват пътуващите да пристигат значително по-рано на летищата – поне с час и половина до два часа преди обичайното.

Биометрията – ключ към по-бързо преминаване

Биометричният паспорт не е задължителен, но ще улесни преминаването през границата. Притежателите му ще могат да използват автоматизирани гишета за по-бърза регистрация.

Пътниците със стандартни паспорти ще трябва да преминат през ръчна проверка, включваща заснемане и снемане на отпечатъци. Отказът за предоставяне на такива данни ще води до отказ за влизане в ЕС.

Има ли нужда от предварителна регистрация?

Регистрацията в системата се извършва на място при пристигане и не е задължително да се прави предварително. Въпреки това ЕС предлага допълнителна възможност чрез мобилното приложение "Travel to Europe", което позволява въвеждане на данни и снимка до 72 часа преди пътуването.

Тази опция може да съкрати времето за проверка, но не отменя граничния контрол. Засега приложението е налично в ограничен брой държави, като се очаква постепенно да обхване целия Съюз.