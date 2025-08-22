Пътуването с влак в Европа често е по-скъпо от летенето

Екозащитници са сравнили цените на билетите по 142 маршрута

В Европа пътуването с влак често е по-скъпо отколкото със самолет, сочи проучване на екоорганизацията "Грийнпийс", цитирано от ДПА.

Екозащитниците са сравнили цените на билетите по 142 маршрута с дължина до 1500 километра. По 66 от тях, или близо 47 процента, е по-скъпо да се пътува с влак, отколкото със самолет. Полетите са по-евтини и по 54 процента от 109 трансгранични маршрута, обхванати от проучването. Когато се включат и 33 вътрешни маршрута, железниците остават ценово по-изгодна опция в 46,5 процента от случаите, докато по 7 процента от маршрутите цените са сходни.

"Грийнпийс" призовава за по-високи данъци за авиацията и по-добри условия за пътниците, избрали влаковете, пише БТА. Според експерта по транспорт на организацията Лена Донат е несправедливо дългите жп пътувания да са скъпи, докато полетите се субсидират силно чрез данъчни изключения. Пътуването с влак щади околната среда и поради това би трябвало да е по-евтино от летенето, допълва тя.

Проучването не включва разходите за превоз на багаж, за който авиокомпаниите често събират допълнителни такси, или семейните отстъпки, понякога предлагани от жп операторите.

В сравнение с подобно проучване от 2023 г. влаковете засилват позициите си - тогава те са били по-евтини от самолетите по 41 процента от съпоставимите маршрути, което е значително увеличение спрямо 27 процента две години по-рано.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN