1 USD
1.68041 BGN
Петрол
66.6 $/барел
Bitcoin
$113,236.0
Последвайте ни
1 USD
1.68041 BGN
Петрол
66.6 $/барел
Bitcoin
$113,236.0
Свят Пътуването с влак в Европа често е по-скъпо от летенето

Пътуването с влак в Европа често е по-скъпо от летенето

bTV Бизнес екип

Екозащитници са сравнили цените на билетите по 142 маршрута

В Европа пътуването с влак често е по-скъпо отколкото със самолет, сочи проучване на екоорганизацията "Грийнпийс", цитирано от ДПА. 

Екозащитниците са сравнили цените на билетите по 142 маршрута с дължина до 1500 километра. По 66 от тях, или близо 47 процента, е по-скъпо да се пътува с влак, отколкото със самолет. Полетите са по-евтини и по 54 процента от 109 трансгранични маршрута, обхванати от проучването. Когато се включат и 33 вътрешни маршрута, железниците остават ценово по-изгодна опция в 46,5 процента от случаите, докато по 7 процента от маршрутите цените са сходни

Сметките за ток за бита: Как работи новият механизъм за подпомагане на потребителите у нас?

"Грийнпийс" призовава за по-високи данъци за авиацията и по-добри условия за пътниците, избрали влаковете, пише БТА. Според експерта по транспорт на организацията Лена Донат е несправедливо дългите жп пътувания да са скъпи, докато полетите се субсидират силно чрез данъчни изключения. Пътуването с влак щади околната среда и поради това би трябвало да е по-евтино от летенето, допълва тя.

Бернар Арно - човекът-лукс

Проучването не включва разходите за превоз на багаж, за който авиокомпаниите често събират допълнителни такси, или семейните отстъпки, понякога предлагани от жп операторите. 

В сравнение с подобно проучване от 2023 г. влаковете засилват позициите си - тогава те са били по-евтини от самолетите по 41 процента от съпоставимите маршрути, което е значително увеличение спрямо 27 процента две години по-рано. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата