Първата стачка в света е била заради…липса на бира

Първият работнически протест е документиран преди повече от 3000 години

Когато говорим за стачки, обикновено си представяме индустриалната епоха на XIX век и борбата за осемчасов работен ден. Истината обаче е, че първият работнически протест е документиран още в Древен Египет – преди повече от 3000 години. И поводът бил не само липсата на храна, но и на най-ценната напитка за египтяните – бирата.

Фараоните и техните писари били прочути със своята педантичност. Те записвали всичко – от военни победи и дипломатически договори, до строителни проекти и дори провали. Каменни надписи и папируси с десетки метри дължина пазят данни за визити, държавни субсидии и природни бедствия. Благодарение на тези архиви днес знаем и за първата стачка в човешката история.

Сет-Ма’ат

Историята е записана в т.нар. папирус за стачката от Торино, открит през 1880 г. в селището Сет-Ма’ат (днешното Дейр ел-Медина край Луксор). Там са живели занаятчиите и майсторите, които строели царските гробници в Долината на царете. Според писаря Аменнахте, автор на записките, по време на управлението на Рамзес III работниците стигнали до крайно решение – да спрат работа.

Глад, бира и гняв

В онези времена възнаграждението на работниците не било само в пари, а предимно в зърно – основа за хляба и за най-важната напитка на египтяните: бирата. Но през 1159 г. пр.н.е., в 29-ата година от царуването на Рамзес III, запасите от зърно свършили. Египет имал мед и смирна, но липсвала пшеница.

Занаятчиите гладували 18 дни, преди да излязат извън строителните площадки.

„Гладът и жаждата ни доведоха дотук. Няма дрехи, няма масла, няма риба, няма зеленчуци. Изпратете до Фараона, нашия господар, и до Везира, за да ни се дадат провизии“, заявили работниците.

На следващия ден им раздал малко сладък хляб. По-късно – половин чувал ечемик за всеки (вероятно за варене на бира). Но основните дажби липсвали и протестите продължили.

Протестите продължили и след юбилейните тържества на Рамзес III, а в следващите години стачките се повтаряли отново и отново. Историците днес виждат причината за кризата не само в лошо управление, а в мащабния колапс на цивилизациите от Източното Средиземноморие в края на Бронзовата епоха.

