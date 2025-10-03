Джорджина Райнхарт - жената, която владее минния бизнес в Австралия

Минералите са най-голямата й слабост

Магнат, бизнес дама и властелин в минния бизнес в Австралия. Всичко това, но преди всичко силна жена е Джорджина Райнхарт. Минералите са най-голямата й слабост, благодарение на баща й, но самата тя превръща бизнеса му в свое царство. Ето коя е:

Началото

Родена е на 9 февруари 1954 г. в Пърт, Западна Австралия и е единствено дете в семейството на Хоуп Маргарет Никълъс и Ланг Хенкок. Баща й Ланг Хенкок е виден минен магнат и основател на компанията “Hancock Prospecting Pty Limited”. Майка й Хоуп пък е домакиня, отдадена на семейството си. Израства в района на Пилбара. Учи в англиканското училище за момичета “Света Хилда”. За кратко следва "Икономика" в Сидни преди да напусне и да се върне във фирмата на баща си.



Кариера

Райнхард поема ролята на главен изпълнителен директор на “Hancock Prospecting Pty Limited”, след като баща й напуска този свят през 1992 г. Под нейно ръководство компанията претърпява забележителна трансформация. Джорджина се фокусира върху разработването на неизползвани минерални находища и създаването на съвместни предприятия, което води до значителен успех в минната индустрия. Чрез “HPPL” тя наблюдава различни минни операции, включително желязна руда, въглища и други минерални ресурси. С новите знания Джина превръща компанията във водеща сила в този отрасъл в своята страна. Най-голямата част от нейното богатство идва от минния проект “Roy Hill”, който започна доставки до Азия през 2015 г.





Освен към минно дело, Райнхарт се обръща и към инвестициите в медийния сектор. Тя придобива дялове в “Ten Network Holding” и “Fairfax Media”. Тези инвестиции отразяват нейните разнообразни бизнес интереси и влиянието й върху оформянето на медийния пейзаж в страната.

Постижения и награди

Джина Райнхарт има в своята колекция немалко награди. През 2013 г. Университетът “Бонд” й присъжда почетна докторска степен „като признание за нейния ангажимент и принос към австралийската икономика и по-широката общност“.



Като признание за нейния принос към минния сектор, филантропията и спортното покровителство, Райнхарт е назначена за офицер на Ордена на Австралия през 2022 г. Тази престижна чест подчертава нейните забележителни постижения и положителното й въздействие върху австралийското общество. Тя се превръща в пример за много жени в своята родина.



Личен живот

Джина има в своята автобиография два брака. На 19-годишна възраст Райнхарт се запознава с англичанина Грег Милтън, докато работи в компанията “Витенум”. Двамата имат две деца - Джон и Бианка, но пътищата им се разделят през 1981 г.



Две години по-късно Джина се омъжва за корпоративения адвокат и изпълнителен директор на “Arco” Франк Райнхарт в Лас Вегас. Те са родители на две деца - Хоуп и Джиния, родени съответно през 1986 и 1987 г. Джорджина обаче губи съпруга си през 1990 г. От 2014 г. Райнхарт има сложни отношения със сина си Джон, като не присъства на сватбата му с Джема Лудгейт, подобно на тази на голямата си дъщеря Бианка със Саша Серебряко на Хаваите.

Богатство

Джина Райнхарт е сред най-богатите и влиятелни дами в бизнес средите. Тя има в банковата си сметка $30.4 млрд.

Филантропия

71-годишната австралийка избягва да обявява благотворителните си каузи. За нея се знае, че посещава домове за момичета в Камбоджа и е част от организацията с нестопанска цел “SISHA”, която се бори с трафика на хора. Сред основните й цели са да защити и помогне на сексуално експлоатирани жени и деца.



От 2012 г. Райнхарт подкрепя финансово талантливи деца и подрастващи, занимаващи се професионално с плуване в Австралия. Нейната фондация дарява за тях $40 млн. за срок от четири години. През 2015 г. двете страни продължават отново своето сътрудничество.



Политически дейности

През 70-те години на миналия век Райнхарт е активен поддръжник на Движението за отцепване на Западна Австралия, което баща й е основал, за да работи за отделянето на Западна Австралия от останалата част от страната. Освен това, Джина се противопоставя на данъка върху рентата на минералните ресурси и схемата за намаляване на въглеродното замърсяване на правителството на Руд като част от група минни магнати, включваща Андрю Форест.



От 2010 г. Райнхарт активно популяризира каузата за развитие на северната част на Австралия, като говори, пише статии и публикува книга по тази тема. Джина подчертава, че Австралия трябва да направи повече, за да приветства инвестициите и да подобри своята конкурентоспособност на разходите, особено когато страната е изправена пред рекорден дълг.



Самата Райнхарт е почитателка на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп.

Семейни драми

През 1983 г. Райнхарт оспорва завещанието на майка си, което довежда до конфликт с баща й, според няколко издания, включително “The Australian Women's Weekly”. След смъртта на Хенкок Джина води дълга съдебна битка с мащехата си Роуз Портеъс за обстоятелствата, довели до смъртта на баща й.



Райнхарт също е въвлечена в съдебни битки със сина си Джон Хенкок и дъщеря си Бианка Райнхарт за правата върху хонорари. Веднъж тя казва в телевизионно интервю, че децата й „просто искат незаслужени неща да продължават да падат от небето“.

