Свят Цената на петрола на ОПЕК премина 68 долара за барел

Цената на петрола на ОПЕК премина 68 долара за барел

Свят

bTV Бизнес екип

Това се случва за първи път от октомври 2025 г. насам

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се покачи до 68,52 долара за барел. Последно петролът на ОПЕК се търгуваше за над 68 долара за барел на 24 октомври 2025 г., предаде БТА.

Във вторник един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 67,86 долара.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

ТЕЦ „Марица-изток 2“ започва експеримент с изгаряне на отпадъчна дървесина

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 г.

Български производител на дронове влиза в отбранителния сектор с нова европейска платформа

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

