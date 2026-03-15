Първа победа на Кими Антонели във F1: Каква заплата взима?

bTV Бизнес екип

Ето какво е възнаграждението на младия пилот

19-годишният италиански пилот Кими Антонели записа първата си победа във Формула 1, след като триумфира в състезанието на Гран при на Китай. Младият състезател превърна историческата си първа стартова позиция в победа на пистата в Шанхай, като по този начин се превърна и в най-младия пилот с първа стартова позиция в историята на Формула 1.

Състезанието започна драматично, след като и двата автомобила на McLaren не успяха да стартират. Това отвори възможност за Антонели да се възползва максимално от първата си позиция на старта и да контролира надпреварата до самия финал.

Възнаграждение

Според NBC Miami, основната заплата на Антонели в отбора на Формула 1 Mercedes-AMG Petronas се очаква да бъде около 2 милиона долара за сезон 2026. Според Celebrity Net Worth, състоянието на Антонели се оценява на около 5 милиона долара, като се вземат предвид заплатата му от Формула 1, приходите от юношески серии, спонсорските договори и бонусите за представяне.

Най-високоплатеният пилот от F1 взима млн.: Колко получава Никола Цолов във Формула 2?

Кой е Антонели?

Андреа Кими Антонели е италиански пилот от Формула 1, който се състезава за отбора Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Той е роден на 25 август 2006 г. в Болоня, Италия, и идва от семейство, тясно свързано с моторните спортове. Неговият баща, Марко Антонели, също е бивш автомобилен състезател.

Любовта към моторните спортове се предава в семейството, а Кими започва кариерата си в картинга още в ранна възраст. Талантът му бързо се откроява и той постепенно се изкачва през различните нива на младежките формули.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

