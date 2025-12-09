Paramount предлага 108 млрд. долара в брой за Warner Bros.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Американският медиен конгломерат Paramount Skydance обяви, че отговаря на офертата на Netflix за придобиване на Warner Bros Discovery - WBD за 82,7 млрд. долара с оферта изцяло в брой, на стойност 108,4 милиарда долара, предадоха световните агенции.
Това се равнява на 30 долара на акция и представлява 139 процента премия спрямо цената на акциите на Warner Bros Discovery от 12,54 долара към 10 септември.
Netflix обяви в петък, че е сключила с Warner Bros Discovery окончателно споразумение за придобиване, съгласно което ще придобие освен Warner Bros Discovery и неговите филмови и телевизионни студия, HBO Max и HBO.
Предложената от Paramount сделка е за цялата Warner Bros Discovery, включително сегмента Global Networks, предаде БТА.
Офертата предоставя на акционерите 18 милиарда долара повече в брой отколкото офертата на Netflix, заяви компанията.
