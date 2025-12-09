BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6781 BGN
Петрол
61.98 $/барел
Bitcoin
$90,291.1
Свят Paramount предлага 108 млрд. долара в брой за Warner Bros.

Paramount предлага 108 млрд. долара в брой за Warner Bros.

Свят

bTV Бизнес екип

Това се равнява на 30 долара на акция

Американският медиен конгломерат Paramount Skydance обяви, че отговаря на офертата на Netflix за придобиване на Warner Bros Discovery - WBD за 82,7 млрд. долара с оферта изцяло в брой, на стойност 108,4 милиарда долара, предадоха световните агенции.

Това се равнява на 30 долара на акция и представлява 139 процента премия спрямо цената на акциите на Warner Bros Discovery от 12,54 долара към 10 септември.

Пазарът, който никой не таргетира: Как трима души променят участието на хората с увреждания в обществото?

Netflix обяви в петък, че е сключила с Warner Bros Discovery окончателно споразумение за придобиване, съгласно което ще придобие освен Warner Bros Discovery и неговите филмови и телевизионни студия, HBO Max и HBO.

Историческа година за златото: Ще се покачат ли цените и през 2026 г.?

Предложената от Paramount сделка е за цялата Warner Bros Discovery, включително сегмента Global Networks, предаде БТА.

Офертата предоставя на акционерите 18 милиарда долара повече в брой отколкото офертата на Netflix, заяви компанията.

