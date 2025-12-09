Историческа година за златото: Ще се покачат ли цените и през 2026 г.?

Според Световния златен съвет около 12 процентни пункта от ръста са дошли от геополитиката

След впечатляващата 2025 г., когато златото поскъпна с над 60% и постави повече от 50 нови рекордни върха, въпросът, който доминира сред инвеститорите, е дали металът може да запази възхода си през 2026 г. Благодарение на комбинация от геополитическо напрежение, намаляващи лихви, агресивни покупки от централните банки и отслабващ долар, златото стана най-силно представящият се основен актив от началото на годината – постижение, което не е виждано от 1979 г. насам, пише Еuronews.

За разлика от години, когато едно събитие доминира движението на цените, през 2025 г. множество фактори едновременно подкрепиха търсенето. Според Световния златен съвет около 12 процентни пункта от ръста са дошли от геополитиката, още 10 – от слабия долар и лекото понижение на лихвите, девет – от пазарния импулс и позиционирането на инвеститорите, а икономическият подем е допринесъл с още 10. Централните банки също запазиха агресивния си темп на покупки, поддържайки търсенето далеч над обичайните нива преди пандемията.

В прогнозите си за 2026 г. Съветът очаква много от тези движещи сили да останат релевантни, но отбелязва, че началната позиция вече е различна. Цените в голяма степен отразяват „макро консенсуса“ за устойчив глобален растеж, умерени понижения на лихвите в САЩ и стабилен долар. При такава среда златото изглежда справедливо оценено: реалните лихви не намаляват значително, алтернативните разходи са неутрални, а силният позитивен импулс постепенно отслабва. Затова базовият сценарий на WGC предвижда по-скоро търговия в тесен диапазон между –5% и +5% през 2026 г., макар че три алтернативни сценария могат да доведат до съвсем други резултати.

При „плитък икономически спад“, който би включвал слаб растеж и нови понижения на лихвите от Федералния резерв, златото може да поскъпне с 5–15%, тъй като инвеститорите се ориентират към по-защитни активи. По-дълбока рецесия или „цикъл на обреченост“ може да повиши цената с 15–30%, подкрепена от по-агресивно парично разхлабване, падаща доходност на облигациите и по-силни потоци към убежища. Обратният сценарий – рефлационен подем при успешни политики на администрацията на Тръмп – би увеличил доходността и долара, което може да натисне златото надолу с 5–20%, особено ако централните банки забавят покупките си, а инвеститорските позиции се обърнат.

Големите инвестиционни банки обаче остават по-оптимистични от WGC. JP Morgan Private Bank очаква диапазон от 5200–5300 долара за унция, Goldman Sachs – около 4900 долара до края на 2026 г., а Deutsche Bank вижда възможност цените да се движат между 3950 и 4950 долара, с базов сценарий около 4450. Morgan Stanley сочи приблизително 4500 долара, но предупреждава за по-голяма краткосрочна волатилност. Оптимизмът им се опира на продължаващото натрупване на злато от централните банки – особено в развиващите се икономики – както и на факта, че много институционални инвеститори все още не са достатъчно експонирани към метала.

Въпреки стабилната основа, рискове остават. По-силно от очакваното възстановяване на САЩ или ново ускорение на инфлацията биха могли да забавят цикъла на понижените лихви, да повишат реалната доходност и долара – класическа комбинация, която ограничава ръста на златото. Забавяне на потоците към ETF-и, отслабване на покупките от централните банки или увеличено рециклиране – особено в Индия, където златото често служи като обезпечение – също могат да поставят натиск върху цените. И все пак, макар повторение на 60-процентния скок от 2025 г. да изглежда малко вероятно, златото навлиза в 2026 г. със силни фундаментални опори: глобална несигурност, диверсификация от централните банки и ролята му като защита срещу волатилност. В един все по-непредсказуем свят златото продължава да предлага не само потенциална възвръщаемост, но и стратегическа устойчивост за инвеститорите.

