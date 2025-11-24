Газът в Европа поевтиня под 30 евро за мегаватчас за пръв път от 6 месеца

Каква е причината?

Фючърсите на европейския природен газ поевтиняват с над 2,5% през днешната търговия, пробивайки под 30 евро за мегаватчас за пръв път от май 2024 г., тъй като вносът на синьо гориво се увеличи, а дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна подобриха пазарните нагласи.

Цените на газа бяха стабилни в диапазона между 30 и 34 евро/MWh от август насам, докато търговците балансираха между силното предлагане и променящите се прогнози за зимното време.

Изчерпаните запаси в началото на 2025 г. и трудностите за възстановяването им до обичайните им нива през лятото създадоха очаквания, че Европа може да бъде уязвима от скокове в цените. Но неотдавнашните силно притоци на втечнен природен газ (LNG) и на норвежки газ по тръбопроводи, заедно с прогнозите за по-меко време в началото на декември, облекчиха опасенията, свързани с ниските складови запаси и засилиха положението на Европа за зимата, показвайки колко много е напреднал регионът от енергийната криза през 2022 г. насам, пише БНР.

Мирните преговори в Женева също оказаха натиск върху цените на синьото гориво, като преговорите между САЩ и Украйна сигнализират за напредък, въпреки че всяка една евентуална сделка все още ще се нуждае от одобрение от лидерите в Киев, Вашингтон и Москва. Евентуална позитивна резолюция може да повлияе на глобалните енергийни потоци, преди новият капацитет за втечнен природен газ да заработи през следващата година.

Европа продължава да се конкурира за газа, докато постепенно премахва руските доставки, които сега представляват само около 10% от вноса ѝ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN