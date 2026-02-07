Защо все повече европейци прекарват почивките си в Бразилия?

95% от посетителите биха се върнали отново

Бразилия отбелязва повратен момент в развитието на туризма си, като приключи 2025 г. като най-бързо растящата международна туристическа дестинация в света. Основни двигатели на този ръст са разширената въздушна свързаност и засиленият интерес от страна на европейските туристи. През годината страната е приела 9,3 млн. международни посетители – ръст от 37,1% спрямо 6,7 млн. година по-рано, което е безпрецедентен резултат и поставя Бразилия начело по глобален туристически растеж, според данни на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO), предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Икономическият ефект от този приток е значителен. Туризмът вече формира около 8% от брутния вътрешен продукт на страната, а международните пътуващи са донесли приблизително 7,3 млрд. евро приходи през 2025 г. Тези средства се превръщат във важен стимул за националната икономика в контекста на възстановяване и ново международно позициониране на Бразилия.

Европейските туристи имат водеща роля в този подем. Пътешественици от Франция, Португалия, Германия, Италия, Обединеното кралство и Испания са осигурили общо 1,8 млн. посещения, което представлява увеличение от 20% спрямо предходната година. Испания, която е шестият по големина пазар за Бразилия, е допринесла с около 160 000 туристи – с 92% повече в сравнение с преди три години, отразявайки както нарастващия интерес, така и подобрената въздушна свързаност.

Снимка: Getty Images / iStock

Сред ключовите фактори за растежа е откриването на нови директни полети с Европа, особено със Испания, която вече разполага с до шест директни маршрута. През 2025 г. бяха стартирани две нови линии на Iberia между Мадрид и Форталеза (Сеара), както и между Мадрид и Ресифе (Пернамбуко), осигурявайки директен достъп до североизточната част на страната – регион, известен с плажовете, културата, гастрономията и гостоприемството си. Тези маршрути допълват съществуващите връзки от Мадрид и Барселона до Сао Пауло, Рио де Жанейро, Салвадор и Кампинас, а Лисабон и Порто остават основни входни точки, утвърждавайки Иберийския полуостров като мост между Европа и Бразилия.

По отношение на входящия поток, летището в Сао Пауло остава водещата врата с над 2,7 млн. международни посетители, следвано от Рио де Жанейро с близо 2,2 млн. и щата Рио Гранде до Сул с 1,5 млн. За Марсело Фрейшо, президент на Embratur, този рекорд не е случаен – той го определя като резултат от целенасочена международна промоция, подобрено туристическо предлагане и повече връзки със света. Според него разширяването на директния достъп до североизтока позволява на повече хора да преживеят „най-автентичната, разнообразна и незабравима Бразилия“, а страната е възвърнала и международния си авторитет при управлението на Луис Инасио Лула да Силва.

Въпреки впечатляващия ръст, основно предизвикателство остава възприятието за сигурност – ключов фактор за международните туристи. Фрейшо подчертава, че е постигнат напредък и определя Бразилия като безопасна страна, като отбелязва, че туризмът допринася за по-голяма сигурност в градовете. Данните на Embratur показват, че 95% от посетителите биха се върнали отново. В същото време страната работи за затвърждаване на този имидж, подобряване на вътрешната мобилност и удължаване на престоя на туристите чрез инициативи като Brazil Air Pass. Според Фрейшо най-голямото предимство на Бразилия остава нематериално – „радостта на хората“, която той определя като истинския експортен продукт на страната и ключов елемент от нейния успех на световната туристическа сцена.

