Открито е най-голямото находище на желязна руда на Земята, струва 5,7 трилиона долара

Къде се намира находището

Огромно откритие променя това, което учените са смятали, че знаят за историята на Земята. Скрита в древни скали се крие милиардна тайна, която разтърсва световната геология.

В регион, отдавна известен с минералните си богатства, скорошно геоложко проучване подтиква изследователите да преосмислят някои от най-фундаменталните предположения за дълбоката история на Земята. Под червения терен на северозападна Австралия се появиха нови доказателства, които оспорват преобладаващите модели за това как са се образували древните руди.

Констатациите се отнасят до специфичен вид минерални находища, които са оформили икономиките, индустриализацията и структурата на световната търговия в продължение на повече от век. Досега се смяташе, че произходът им е сравнително добре разбран, обоснован от учебникарски теории, свързващи геологията с ранните атмосферни промени.

Нови техники за датиране, приложени на ключови места в басейна Хамерсли, обаче дадоха резултати, които се отклоняват значително от по-ранните оценки. Последиците се простират отвъд геологията на ресурсите, като засягат как тектоничните процеси могат да повлияят на минералните системи в континентален мащаб.

Директно датиране на находището Хамерсли

Проучването, публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) , установи, че огромните находища на желязна руда в кратона Пилбара в Западна Австралия са се образували преди между 1,4 и 1,1 милиарда години. Тази възраст контрастира рязко с предишни модели, които поставят събитието на минерализация между 2,2 и 2,0 милиарда години, по време на така нареченото Голямо окислително събитие.

Използвайки U-Pb изотопно датиране на проби от хематит, изследователите успяха директно да определят възрастта на кристализацията на желязна руда - което отбелязва значително методологично отклонение от предишни подходи, които разчитаха на датиране на свързани минерали или стратиграфски контекст.

„Никакви съществуващи датировки на фосфатни минерали не се припокриват с получените датировки на хематит и следователно не могат да бъдат свързани с кристализацията на хематит и образуването на руда“, се казва в статията.

Новият възрастов диапазон е потвърден в множество рудни тела в региона. По-нататъшното публично отразяване на откритието, включително отразяването му от Earth.com , подчертава как тези доказателства оспорват десетилетия на конвенционалното геоложко разбиране.

Констатациите показват, че рудата се е образувала дълго след често цитираните събития на оксигенация и вместо това съвпада с тектонична активност, свързана с фрагментацията на древния суперконтинент Колумбия. Прякото участие в изследването е водено от геолога Лиъм Кортни-Дейвис , който е ръководил изотопния анализ, докато е бил асоцииран с университета Къртин, а сега е базиран в университета на Колорадо в Боулдър.

Минерализация, свързана със суперконтиненталните цикли

Изследователите отдават обогатяването с желязо на термични и структурни промени, причинени от разпадането на континентите, което е улеснило дълбокото преоформяне на земната кора и циркулацията на флуидите. Тези условия са позволили трансформацията на по-стари железни формации от пояса (BIF) във висококачествени рудни находища с концентрации над 60%.

Този модел предефинира образуването на руда като геодинамичен процес, а не като следствие от ранни биологични или атмосферни промени. Той също така предполага по-широка връзка между минералните системи и циклите на суперконтинента, теория, която набира популярност сред структурните геолози и изследователите на еволюцията на земната кора.

Университетът Къртин, ключова институция, участваща в изследването, подчерта последиците за стратегиите за проучване на минерали в прессъобщение за откритието, наричайки го възможен етап за идентифициране на подобни находища в други региони.

Чрез свързване на образуването на отлаганията с тектоничните процеси, откритията предоставят нова рамка за изследване на други протерозойски терени в Южна Африка, Канада и Бразилия, където може да съществуват подобни дълбоки истории на земната кора.

Икономически обхват и значение на научните изследвания

Смята се, че находището съдържа 55 милиарда метрични тона руда, едно от най-големите, документирани някога. Въз основа на текущите цени на желязната руда , общата стойност надхвърля 5,7 трилиона долара, въпреки че изследователите подчертават научното значение на откритието пред търговския му потенциал.

Басейнът Хамерсли, който вече играе ключова роля за водещата позиция на Австралия в света като износител на желязна руда, може да придобие по-голямо значение. Според Geoscience Australia , през 2022 г. тази страна е доставила над 35% от световния износ на желязна руда.

Проучването е финансирано от консорциум, включващ Австралийския съвет за научни изследвания, BHP, Rio Tinto, Fortescue Metals Group и Института за изследване на минералите в Западна Австралия (MRIWA). Инфраструктурната подкрепа е осигурена чрез AuScope, национална мрежа за геонауки, финансирана от Националната инфраструктурна стратегия за съвместни изследвания и разработки на австралийското правителство.

Нерешени въпроси в историята на регионалната руда

Въпреки че по-младите рудни тела са със сигурна дата, по-ранните етапи на минерализация - за които се смята, че са се случили през палеопротерозоя - остават трудни за оценка. Тези по-ранни системи може да са били ерозирани или покрити от по-късни тектонични събития. Техният потенциален принос за обогатяването с желязо все още се изследва.

Бъдещите изследвания вероятно ще се фокусират върху термичната еволюция на земната кора между 1,4 и 1,1 милиарда години, по-специално върху двигателите на флуидния поток и структурната деформация, отговорни за развитието на богати на желязо седименти. Техниките, използвани в това изследване, включително методите за високопрецизна лазерна аблация ICP-MS, могат скоро да бъдат приложени за повторно проучване на други големи рудни провинции с неясен произход.

Чрез прецизиране на геоложката времева линия на един от най-икономически значимите региони на Земята, откритието отваря отново въпроси за взаимодействието между тектониката в дълбоките времена и съвременното разпределение на ресурсите. Допълнителни данни биха могли да разширят тази ревизия до други минерални системи, оформени от скритата архитектура на древните континенти.

