Открита е нова 100-километрова туристическа пътека - ето къде

Маршрутът следва различни черни пътища, планински пътеки и крайбрежни маршрути

Нова туристическа пътека на остров Майорка предлага възможност на посетителите да опознаят по-дивото източно крайбрежие, известно със своите борови гори и планински вериги. Маршрутът е създаден като алтернатива на плажовете, курортите и активния нощен живот, с които испанският остров е популярен и които през последните години допринасят за проблеми с прекомерния туризъм. Освен природни гледки, по трасето могат да се видят и културни забележителности, сред които замък от XIV век и музей на бродерията, предава Еuronews.

Снимка: Istock.com

Новият пешеходен маршрут е с дължина 104 километра и е разделен на четири етапа. Той следва различни черни пътища, планински пътеки и крайбрежни маршрути около района Льевант на Майорка. Източната част на острова е очертана от планинската верига Сера де Льевант, а по новия маршрут Гран Рекоридо дел Льевант туристите изкачват някои от върховете, като най-голямата денивелация за един ден достига 248 метра.

Първият етап започва в крайбрежния район Калес де Майорка, известен със своите заливи с бял пясък, оградени от скали. Оттам пътеката се насочва навътре към острова и преминава през борови гори, дъбови горички и лозови масиви, докато стигне до град Манакор. Вторият етап отвежда пешеходците към селското сърце на региона и минава през традиционни балеарски пейзажи с бадемови дървета и обработваеми полета. Маршрутът преминава и през историческото село Сант Льоренç дес Кардасар, където посетителите могат да разгледат Музея на бродерията и да се запознаят с местните занаятчийски традиции.

Третият етап е особено богат на културни и исторически обекти. Малко след тръгване от град Сон Карио се намира талайотското селище Сильот – археологически обект на около 3000 години. В община Арта пътеката минава близо до манастира Белпуиг, чието строителство започва през 1240 година и който е един от най-старите манастирски комплекси на Майорка.

Етапът завършва в град Арта, където посетителите могат да разгледат На Батлеса – внушителна къща, построена между 1898 и 1900 г., която днес служи като общинска библиотека. Там се намират още църквата „Преображение на сеньорите“ от XVI век и светилището „Сан Салвадор“, изградено през XIX век.

Последният етап започва с насочване към Капдепера, където туристите могат да посетят историческия замък Капдепера от XIV век, предлагащ панорамна гледка към крайбрежието и канала Менорка. След това маршрутът продължава към Пуч де са Кова по планински пътеки, заобиколени от борови гори, палмови сърца и местна растителност. Пътеката завършва, преминавайки през старото рибарско селище Кала Рахада и достигайки до Кала Агула – впечатляващ плаж с бял пясък и кристално чиста вода. За туристите, които предпочитат по-кратък и по-лесен маршрут, са предвидени и две допълнителни точки за достъп – в Сон Масиа и Коста делс Пинс.

