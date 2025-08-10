Археолози откриха таен град под Рим

Проектът за възстановяване на находката е на стойност 2.8 млн. долара

В сърце на Рим, под прочутия Капитолийски хълм, археолозите откриха огромен подземен лабиринт от пещери и тунели, които сега се подготвят да бъдат отворени. Този археологически проект ще да разкрие пластове история, датиращи още от времето преди Юлий Цезар и да добави нова, неочаквана дълбочина към разбирането на Вечния град, предава CNN.

Снимка: Getty Images / iStock

Гротино дел Кампидольо e новоразкритият комплекс от пещери, който се простира под античния римски форум и Театър Марчело. Археологът Ерсилия Д’Амброзио, ръководител на проекта, споделя с ентусиазъм, че част от тези проходи не са били виждани повече от сто години. На площ от около 3900 квадратни метра и на дълбочина до 300 метра, тунелите представляват едно подземно чудо, оформено частично от ръка на човека, частично от естествени вулканични скали. Сега, десетилетия след като са били запечатани от режима на Мусолини, те най-сетне са обект на сериозна реставрация, целяща да ги превърне в нова туристическа атракция на Рим.

Пещерите, чието съществуване е документирано още преди 2000 години, са използвани през вековете с различно предназначение. Първоначално служили като каменоломни, по-късно като водоеми и търговски помещения, а в Средновековието се превърнали в оживен икономически център. През XIX век тук се заселват работнически общности, а кръчмите и магазините в пещерите оживяват района. Йохан Волфганг фон Гьоте дори описва как се влюбва в жена, която работела в една от подземните таверни. През Втората световна война тунелите отново влизат в употреба — този път като бомбоубежища с укрепени врати, номерация на "улиците" и дори бани, подсказващи за живота под обсада.

Снимка: Getty Images / iStock

До края на 2026 г. или началото на 2027 г. се очаква тунелите да бъдат достъпни за посетители, като обектът ще бъде внимателно реновиран с цел съхранение на историческата му стойност и безопасност. Специални филтри за пречистване на въздуха ще бъдат инсталирани заради радона, отделящ се от вулканичните скали. Посетителите ще бъдат водени от екскурзоводи, а достъпът ще бъде контролиран, включително и за хора с увреждания. Очаква се мястото да предложи не просто туризъм, а автентично пътуване във времето.

Преди началото на разчистването, специалистите използват лазерно сканиране, за да картографират детайлно мрежата от тунели. Откритите обекти — артефакти от глина, каменни плочи, метални халки за животни — ще бъдат изложени или ще се върнат в музейна среда в контекста, в който са били открити. Част от тях, складирани в Капитолийските музеи, вече се транспортират обратно в пещерите. Освен археология, проектът включва и спелеология, превръщайки го в преживяване, насочено към нов тип културен туризъм — такъв, който търси неочевидното, езотеричното, дълбокото в буквален и преносен смисъл.

Със своя бюджет от 2.8 милиона долара, проектът по възстановяване на Гротино дел Кампидольо има потенциала не просто да възроди забравен исторически обект, но и да преосмисли самата представа за културно наследство.

