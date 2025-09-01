5 кариерни риска, които си струва да поемете

Да не поемате рискове обаче може да бъде по-рисковано

Много хора предпочитат да играят на сигурно, отколкото да поемат големи рискове, особено, когато става въпрос за кариера. Независимо дали става въпрос за страх от непознатото, страх от отхвърляне или просто страх от провал, ние често избираме да останем в зоната си на комфорт и да бъдем доволни.

Да не поемате рискове обаче може да бъде по-рисковано, отколкото си мислите.

Проучване, проведено от Resume Now, установява, че 60% от служителите остават на работа по-дълго, отколкото биха искали. А сред 66% от тези, които вярват, че промяната в кариерата ще донесе по-голямо щастие, само 13% действително са направили тази промяна. Така че, ако искате да продължите да се развивате, както лично, така и професионално, това са някои рисковани кариерни ходове, които биха могли да се изплатят бързо.

Работа на работни места, за които не сте обучени

В идеалния случай трябва да работите в среда, в която сте получили адекватно обучение, опит и експозиция. Въпреки това, ще има моменти, когато ще трябва да плувате в непознати води и да се учите в движение. Приемайки това предизвикателство, вие не само помагате на екипа, но и показвате своята гъвкавост, професионализъм и ангажираност към личностното развитие.

Усвояване на нови, търсени умения

Работата по придобиване на нови умения винаги се отплаща. Фокусирането върху настоящи и търсени умения може да бъде още по-полезно.Имате ли 30 минути или час свободно време? Използвайте го, за да научите за изкуствения интелект, роботиката, киберсигурността, дигиталния маркетинг и други търсени умения.

Потенциално приемане на по-ниско заплащане

Приемането на работа, която означава по-ниско заплащане, е голям финансов риск, който повечето хора не искат да изпитат. Но понякога точно това е необходимо, за да постигнете дългосрочен напредък.

Ако по-ниската заплата означава, че ще придобиете нови умения, ще разширите мрежата си от контакти, ще постигнете по-добър баланс между работа и личен живот или ще правите нещо по-смислено - тогава си струва да поемете риска.

Преместване в чужбина

Преместването в друга държава е едно от рисковите кариерни решения, за които наистина трябва да помислите. Освен че ще ви липсват семейство и приятели, трябва да се подготвите за по-високи разходи за живот, културен шок и несигурност. Въпреки това, животът в чужбина ви дава възможност да изпитате неща, които вероятно никога не бихте имали, ако бяхте останали в зоната си на комфорт.

Пълна отдаденост на собствената работа

Вече постигнахте ли достатъчно в корпоративната си кариера и изградихте ли сигурна финансова основа? Може би е време да опитате да направите нещо свое. Започнете бизнес, който се основава на вашите умения и интереси. Например, ако работите в дигиталния маркетинг - защо не стартирате собствена агенция? Ако имате опит в организирането на събития, помислете за стартиране на компания за планиране на събития.

