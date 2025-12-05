BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67652 BGN
Петрол
62.77 $/барел
Bitcoin
$92,678.5
Последвайте ни
1 USD
1.67652 BGN
Петрол
62.77 $/барел
Bitcoin
$92,678.5
Свят Правят три нови моста над Дунав

Правят три нови моста над Дунав

Свят

bTV Бизнес екип

България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско море с Черно море

България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско море с Черно море. Това предвижда  подписаният в Брюксел Меморандум за трансгранично сътрудничество.  От българска страна документът бе подписан от вицепремиера Гроздан Караджов. 

Основен акцент за България е изграждането на три нови моста над Дунав:  - второ комбинирано съоръжение Русе–Гюргево, както и мостове при Силистра–Кълъраш и Никопол–Турну Магуреле.

Фериботните линии Оряхово–Бекет, Свищов–Зимнич и Силистра–Кълъраш ще бъдат надградени до стандартите за двойна употреба, за да отговорят на нуждите на военната мобилност и да осигурят по-голяма гъвкавост на транспортните потоци, предвижда Меморандумът, пише "Сега".

Планът за действие включва модернизацията на пътни и жп връзки в три основни направления от юг на север. Западната ос ще свързва Атина със София, като през Видин и Калафат ще достига до Букурещ и Централна Европа. Централната ос започва от Солун и Александруполис, преминава през Свиленград и Русе, и достига до Букурещ, а оттам към Украйна и Молдова. Източната ос свързва Егейско и Черно море - от Александруполис през Бургас и Варна до Констанца.

Трите държави се ангажират да използват максимално средствата на ЕС от Механизма "Свързана Европа". „Ще мобилизираме публично-частни партньорства и алтернативни инструменти, за да ускорим реализацията на проектите. Финансирането няма да бъде разпокъсано, а стратегически съгласувано, така че всяка инвестиция да носи максимален ефект за нашите граждани и бизнес“, обясни вицепремиерът Караджов.

Инициативата е под егидата на европейския комисар по транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, който подписа Декларация на Европейската комисия за подкрепата ѝ. В нея се подчертава, че документът е „решаваща стъпка към по-бърза, конкурентоспособна, устойчива и устойчива към кризи свързаност в Югоизточна Европа“. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата