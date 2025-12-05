Сърбия почти ни настига по доходи

Ето колко стават доходите в съседката ни

От 1 декември пенсиите в Сърбия са увеличени с 12,2 процента, което означава, че средният доход на пенсионерите вече възлиза на 485 евро, докато през 2012 г. средната пенсия е била само 204 евро. Според съществуващия план за растеж, средната пенсия трябва да достигне около 650 евро до 2027 г.

Президентът на Сърбия Александър Вучич потвърди, че за първи път увеличените пенсии ще бъдат изплатени преди коледните празници, тоест на 4 или 5 януари, тоест преди Коледа. Той посочи още, че слуховете от социалните мрежи, че „няма пари в бюджета“, са неверни, като подчерта, че увеличението е напълно осигурено и че плащането върви по план.

Министърът на финансите Синиша Мали напомни, че пенсиите се изплащат месец по-рано, от декември, вместо от януари, което е поредното изпълнено обещание към най-възрастните граждани.

Ръстът на пенсиите в Сърбия

- средната пенсия тази година е около 437 евро,

- средната пенсия през 2026 г. ще бъде около 488 евро,

- целта на правителството на Сърбия е средната пенсия да бъде 650 евро до края на 2027 г.

- заплатите в публичния сектор ще се увеличат с 5,1% от 1 януари 2026 г.,

- минималната работна заплата ще бъде увеличена с 10,1%, което ще надхвърли 550 евро.

Що се отнася до ръста на пенсиите през последните няколко години, след отмяната на Закона за временно изплащане на пенсии (през октомври 2018 г.) и завършването на процеса на фискална консолидация, средните пенсии нарастват със следната динамика:

През последните три години се наблюдава значително реално увеличение на покупателната способност на пенсиите, далеч над инфлацията, а именно реално увеличение от 8,7 процента през 2023 г., 15,1 процента през 2024 г., докато в периода януари - октомври тази година реалният ръст на пенсиите е 6,4 процента.

Когато разгледаме всички тези увеличения, в периода от 2018 г. до 2026 г. ще имаме реален ръст на пенсиите от 54,3 процента, докато очакваният номинален ръст е 139,4 процента. Следователно пенсиите растат в реално изражение.

Как е в България?

От 1 януари 2026 г. минималната заплата става 1213 лева или 620 евро. А през 2027 г. трябва да стигне 850 евро.

Средната пенси у нас е 500 евро. За следващата година се очаква тя да стигне 540 евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN