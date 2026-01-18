Откриха 2000-годишна маска в основата на Пирамидата на Слънцето

Какво смятат археолозите за находката

Независимо дали става дума за костите на отдавна починал фараон или за неизвестен досега артефакт, в археологията рядко има „рутинен работен ден“. За изследователите това често означава работа не в офис, а сред древни руини, където всяка находка може да промени разбирането ни за миналото.

Подобна ситуация се разигра и при разкопки в Мексико, където археолози се натъкнаха на откритие, което привлече както научния свят, така и социалните мрежи.

Пирамидата на Слънцето – сърцето на древен мегаполис

Разкопките се провеждат в Пирамидата на Слънцето – един от най-впечатляващите паметници в Мексико от предколониалния период. Смята се, че монументът е построен около 100 г. сл. Хр. и е част от древния град Теотиуакан.

Първоначално районът не разкрива значително количество артефакти. През 2011 г. обаче екип от изследователи от Националния институт по антропология и история на Мексико (INAH) използва стар тунел, изграден от археолози още през 30-те години на XX век, за да достигне до майчината скала под храма.

Там учените откриват фрагменти от глинена керамика, животински кости и три човешки фигурки със змиевидна форма. Но най-голям интерес предизвиква зелена змиевидна маска – находка, каквато досега не е откривана в този регион, особено в ритуален контекст.

Ритуал, портрет и… попкултурен феномен

Според археолозите всички предмети вероятно са били оставени като част от ритуал за освещаване при началото на строежа на храма. Маската се отличава с изненадващо реалистични черти, което поражда хипотезата, че може да представлява портрет на реална личност.

Точно този реализъм обаче отприщи и вълна от реакции в социалните мрежи. Много потребители отбелязаха поразителната прилика между маската и емблематичния образ на Джим Кери от филма „Маската“ (1994). Коментари като „Джим Кери влезе в чата“ и „НЕ СИ СЛАГАЙ ТОВА НА ЛИЦЕТО!“ бързо се разпространиха онлайн, превръщайки археологическата находка във вирусен феномен.

Теотиуакан – мистерия с икономическо и културно значение

Зад хумора обаче стои сериозна научна стойност. Теотиуакан е бил един от най-големите градове в древния свят, с население, оценявано на около 200 000 души в разцвета му. Въпреки това, сравнително малко се знае за хората, които са го изградили, а изчезването им остава една от големите загадки на Мезоамерика.

Ацтеките, които по-късно посещават мястото, му дават името Теотиуакан, но първоначалното му название е изгубено във времето.

Под храма археолозите са идентифицирали пространство, свързано с помещение с ширина около 14 метра, което се смята за изключително обещаващо за бъдещи изследвания.

Вероника Ортега, директор на проекта за интегрално опазване на площада на Луната, подчертава значението на тези открития:

„Тези големи комплекси за приношения представляват свещеното сърце на град Теотиуакан – причината той да бъде възприеман като Мека на цивилизацията. Това, което може да бъде открито в тях, ще помогне да се разберат връзките на този древен метрополис с други региони на Мезоамерика.“

От бизнес гледна точка подобни археологически проекти са не само културна мисия, но и дългосрочна инвестиция – в наука, туризъм и национален имидж. Те доказват, че откритията от миналото продължават да създават стойност в настоящето.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN