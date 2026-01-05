От тази дата ще се плаща такса за малки пратки от трети страни в ЕС

Ежегодно в България се обработват между 350 000 и 450 000 пратки от онлайн търговия с трети страни

След по-малко от половин година, от 1 юли, ще влезе в сила въведената от Европейския съюз фиксирана митническа ставка за малки пратки от електронната търговия, пише БТА.

Като такива са приети пратките на стойност до 150 евро, а ставката е 3 евро за всеки артикул, независимо от произхода и вида на стоката. Това означава, че ако в една "малка" пратка има три отделни артикула, задължението за нея ще бъде 9 евро.

Решението беше договорено преди три седмици на политическо ниво в рамките на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН).

С подкрепата си за въвеждането на фиксираната митническа ставка България потвърждава ангажимента си за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, както и на нефискалните интереси, свързани със сигурността и безопасността на потребителите и легитимния бизнес.

Мярката ще допринесе и за осигуряване на лоялна конкуренция между икономическите оператори в рамките на ЕС в условията на динамично развиваща се електронна търговия. Тя е преходно решение до пълното прилагане на реформата на Митническия съюз и до стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub), планирано за 1 юли 2028 г.

Нарастващият брой пратки с ниска стойност създава значителни предизвикателства за митническите администрации и икономическите оператори, включително риск от изкуствено занижаване на стойността и разделяне на пратки с цел заобикаляне на митническите правила. Новата мярка цели да ограничи подобни практики и да осигури по-справедлив и опростен механизъм за събиране на митническите вземания, обясниха от митническата администрация.

По данни на Агенция "Митници" ежегодно в България се обработват между 350 000 и 450 000 пратки от онлайн търговия с трети страни. Този брой обаче е малък на фона на общия обем от над 4,6 милиарда пратки, които влизат в ЕС като цяло, тъй като повечето онлайн покупки от трети страни се обработват митнически там, където има създадени хъбове за целта.

Без значение дали пратката е обработена митнически в България или в друга европейска държава, след това тя пътува свободно до своя получател.

В миналото ЕС имаше повече облекчения за пратките, включително праг, под който те въобще не се облагаха. ЕС обаче премахна необлагаемия праг за ДДС като отговор на засилващата се онлайн търговия. Така от 1 юли 2021 г. европейското законодателство предвижда два прага за облагане на пощенски и куриерски пратки от трети страни, които са обект на дистанционна продажба – до 150 евро и над тази сума. За пратки със собствена стойност до 150 евро се дължи ДДС съгласно ставката за съответната стока. Тези пратки са освободени от мито по силата на европейски регламент.

