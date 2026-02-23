Заради маймунката Пънч: Играчката орангутан на IKEA се разпродаде за дни

Колко струва играчката?

Историята на малкия макак Пънч не остана просто емоционален момент в социалните мрежи, тя се превърна в реален бизнес феномен за IKEA и демонстрира силата на социалните мрежи да влияят директно върху потребителското поведение, пише The Washington Post.

Взрив в търсенето и разпродадени наличности

След като видеата на Пънч, гушнал плюшения орангутан DJUNGELSKOG, обиколиха света играчката се разпродаде в Япония, САЩ и Южна Корея. Глобалното търсене рязко нарасна, особено в Азия и Северна Америка, а магазини в Сингапур и други пазари също останаха без наличности

В Австралия продажбите скочиха до над двойно седмично увеличение, като почти 1000 броя са продадени само за седмица.

Вторичният пазар полудя

Ограничените наличности доведоха до спекулативни препродажби играчката, струваща около 20 долара, се предлага онлайн за до 350 долара. Появиха се и множество обяви над 100 долара в платформи като eBay.

Това е класически пример за ефекта „viral scarcity“, когато голямата попуулярност на един продукт и недостигът създават вторичен пазар с високи маржове.

Безплатен глобален маркетинг

Историята осигури на IKEA огромна медийна експозиция без платена реклама десетки милиони гледания в социалните мрежи, международно медийно отразяване и телевизионни споменавания, фен арт, мемета и потребителско съдържание

Компанията бързо капитализира момента, като промотира играчката като „утешителния орангутан на Пънч“ и дари плюшени играчки на зоопарка, подсилвайки позитивния бранд имидж

Какво показва този случай за бизнеса?

Историята на Пънч демонстрира няколко ключови тенденции. Популярното съдържание може да създаде внезапно глобално търсене, емоционалните истории продават по-силно от традиционната реклама, недостигът усилва потребителското желание, бързият маркетингов отговор превръща момента в бранд актив

В ерата на социалните мрежи една трогателна история може да превърне обикновен продукт в световен феномен за броени дни. А малкият Пънч, без да подозира, се превърна в един от най-неочакваните маркетингови инфлуенсъри на 2026 година.

