От превози до хотели: Uber ускорява трансформацията си в приложение за всичко

От превози до хотели: Uber ускорява трансформацията си в приложение за всичко

bTV Бизнес екип

Компанията вече ще позволява на потребителите да резервират хотелски стаи чрез приложението си

Uber представи нова функция, която позволява на потребителите да резервират хотелска стая директно от приложението на компанията – най-новата стъпка в усилията й да се превърне в приложение за всичко.

Компанията вече разшири амбициите си през 2014 г. с пускането на Uber Eats, която започна като услуга за доставка на храна, преди да разшири обхвата си към по-широк спектър от продукти – от козметика до електроника, пише БГНЕС.

Базираната в Сан Франциско компания вече ще позволява на потребителите да резервират хотелски стаи чрез приложението си благодарение на партньорство с туристическия сайт Expedia, който предлага над 700 000 обекта. Сътрудничеството предвижда в бъдеще да се добавят и краткосрочни наеми от платформата Vrbo, предаде АФП.

Инструментът за резервация на хотели работи подобно на други туристически сайтове, с търсене, карти и филтри за цена, удобства и оценки на гости. Потребителите могат да плащат с данните на картата, които вече са запазени в приложението.

„Вече не сме просто приложение за превози, нито дори две приложения, нито семейство от приложения за превози и хранене. Uber вече е приложение за всичко“, заяви главният изпълнителен директор Дара Хосровшахи по време на презентация в Ню Йорк.

„Заедно можем да намалим броя на стъпките, можем да спестим на хората време и пари“, добави шефът на Expedia Ариане Горин.

Тази стъпка отразява по-широка тенденция към приложения, които обхващат много аспекти от ежедневието – модел, отдавна утвърден в Китай, където платформи като WeChat и Alipay обединяват плащания, резервации, съобщения и много други.

Конкурентът Airbnb върви по подобен път. Компанията за наем на жилища въведе възможност за резервиране на местни дейности още през 2016 г., а миналото лято добави лични услуги по заявка, като подстригване и масажи, като същевременно пусна и своя собствена опция за превоз.

Илон Мъск очерта подобни амбиции за X – социалната мрежа, известна по-рано като Twitter – и каза, че се подготвя функция за банкови услуги.

В областта на изкуствения интелект Uber съобщи, че скоро потребителите ще могат да помолят приложението да планира менюто им за цяла седмица, да състави списък за пазаруване и да организира доставката – всичко това с едно действие. В процес на разработка е и гласов асистент, който ще позволява на потребителите да навигират в приложението чрез естествен разговор.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата