От превози до хотели: Uber ускорява трансформацията си в приложение за всичко

Uber представи нова функция, която позволява на потребителите да резервират хотелска стая директно от приложението на компанията – най-новата стъпка в усилията й да се превърне в приложение за всичко.

Компанията вече разшири амбициите си през 2014 г. с пускането на Uber Eats, която започна като услуга за доставка на храна, преди да разшири обхвата си към по-широк спектър от продукти – от козметика до електроника, пише БГНЕС.

Базираната в Сан Франциско компания вече ще позволява на потребителите да резервират хотелски стаи чрез приложението си благодарение на партньорство с туристическия сайт Expedia, който предлага над 700 000 обекта. Сътрудничеството предвижда в бъдеще да се добавят и краткосрочни наеми от платформата Vrbo, предаде АФП.

Инструментът за резервация на хотели работи подобно на други туристически сайтове, с търсене, карти и филтри за цена, удобства и оценки на гости. Потребителите могат да плащат с данните на картата, които вече са запазени в приложението.

„Вече не сме просто приложение за превози, нито дори две приложения, нито семейство от приложения за превози и хранене. Uber вече е приложение за всичко“, заяви главният изпълнителен директор Дара Хосровшахи по време на презентация в Ню Йорк.

„Заедно можем да намалим броя на стъпките, можем да спестим на хората време и пари“, добави шефът на Expedia Ариане Горин.

Тази стъпка отразява по-широка тенденция към приложения, които обхващат много аспекти от ежедневието – модел, отдавна утвърден в Китай, където платформи като WeChat и Alipay обединяват плащания, резервации, съобщения и много други.

Конкурентът Airbnb върви по подобен път. Компанията за наем на жилища въведе възможност за резервиране на местни дейности още през 2016 г., а миналото лято добави лични услуги по заявка, като подстригване и масажи, като същевременно пусна и своя собствена опция за превоз.

Илон Мъск очерта подобни амбиции за X – социалната мрежа, известна по-рано като Twitter – и каза, че се подготвя функция за банкови услуги.

В областта на изкуствения интелект Uber съобщи, че скоро потребителите ще могат да помолят приложението да планира менюто им за цяла седмица, да състави списък за пазаруване и да организира доставката – всичко това с едно действие. В процес на разработка е и гласов асистент, който ще позволява на потребителите да навигират в приложението чрез естествен разговор.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN