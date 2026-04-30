Финанси Най-високото равнище: Цената на петрола достигна 124 долара

bTV Бизнес екип

Пазарът се събуди от прекаления си оптимизъм

Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близкия изток след информации, че САЩ обмислят нови военни варианти за действие срещу Иран, което засили опасенията от допълнителна ескалация, предаде Reuters, цитирано от БТА.

Рязък скок в цените

Световният бенчмарк, сорт Брент, поскъпна с над 5,7%, преминавайки границата от 124 долара за барел. Това е най-високата му стойност от лятото на 2022 г. Цената на  американски лек суров петрол се повиши с 2,27% и се търгува близо до 109 долара за барел.

Петролът отново поскъпва заради застоя в преговорите между САЩ и Иран

Причини за напрежението: САЩ срещу Иран

Основният двигател на паниката е информацията, че администрацията на Доналд Тръмп подготвя нови военни планове. Предстоящата среща между Тръмп и адмирал Брад Купър сигнализира, че САЩ сериозно обмислят възобновяване на бойните операции.

Кризата в Ормузкия пролив също продължава. След удари от САЩ и Израел през февруари, Иран ограничи движението през този ключов воден път. През него преминава основната част от световните доставки на горива. Преговорите са блокирани – САЩ настояват за край на ядрената програма на Иран, докато Техеран изисква контрол над пролива и репарации.

Ефектът върху финансовите пазари

Геополитическото напрежение и високите цени на енергията „потапят“ оптимизма на инвеститорите. Въпреки силните печалби на технологичния сектор, скъпият петрол и промените при облигациите спират глобалния растеж на акциите.

Проблеми с доставките и ролята на ОПЕК+

ОПЕК+ вероятно ще увеличи добива с едва 188 000 барела дневно, което е крайно недостатъчно, за да успокои пазара. Напускането на Обединените арабски емирства (ОАЕ) отслабва способността на ОПЕК+ да контролира цените глобално.

Според експерти, дори конфликтът да спре веднага, ще са нужни месеци, преди производството в региона да се върне към нормалните си нива. Пазарът се събуди от прекаления си оптимизъм и се сблъска с реалността, която е сериозни прекъсвания на доставките в Персийския залив и липса на бързо решение на хоризонта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

