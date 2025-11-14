ЕС готви нови правила: Ще могат ли 17-годишни да получават шофьорска книжка?

Шофьорските книжки за автомобили и мотоциклети ще бъдат валидни 15 години

Европейският парламент одобри преразглеждане на правилата за шофьорските книжки в ЕС. Новите разпоредби ще въведат промени за начинаещи водачи, цифрови книжки и по-строги санкции при нарушения.

Сред най-значимите възможни промени е хора на 17 години да получават шофьорска книжка категория B. До навършване на 18 години обаче те ще могат да шофират само придружени от опитен водач.

Новите правила изискват кандидатите за книжка да демонстрират познания за рисковете, свързани с „мъртвите точки“, системите за подпомагане на водача, безопасното отваряне на врати и разсейването при използване на телефон. Освен това акцент ще бъде поставен и върху защитата на пешеходци, деца, велосипедисти и други уязвими участници в движението.

Шофьорските книжки за автомобили и мотоциклети ще бъдат валидни 15 години, като държавите членки могат да съкратят срока до 10 години, ако книжката служи и като документ за самоличност. За камиони и автобуси срокът на валидност ще бъде пет години. Страните от ЕС могат да изискват по-чести медицински проверки или опреснителни курсове за водачи над 65 години. При първо издаване и подновяване ще се извършват проверки за зрение и сърдечно-съдово здраве, които в някои държави могат да бъдат заменени със самооценка или национална система за оценяване.

ЕС въвежда и задължителен изпитателен период от поне две години за неопитни водачи. Те ще подлежат на по-строги правила и санкции при шофиране след употреба на алкохол или неизползване на колани и системи за детска безопасност. За смекчаване на недостига на професионални водачи новите правила ще позволяват хора на 18 години да получават книжка категория C, а 21-годишни – категория D, при наличие на сертификат за професионална компетентност. В противен случай минималните възрасти остават 21 и 24 години.

Цифровата шофьорска книжка, достъпна на мобилен телефон, постепенно ще стане основният формат в ЕС. Въпреки това всеки гражданин ще може да поиска физическа карта, която трябва да се издаде без неоправдано забавяне – обикновено до три седмици.

