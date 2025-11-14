Безплатен калкулатор вече показва цената на Бюджет 2026 върху доходите ни

Калкулаторът е разработен от предприемача Мартин Куванджиев

Ефектът върху доходите вече може да бъде измерен с точност, благодарение на онлайн калкулатор, разработен от предприемача Мартин Куванджиев. Създаден с помощта на изкуствен интелект, Zaplata2026.com позволява с няколко клика всеки да изчисли колко ще получава след влизането в сила на новия бюджет и с колко ще се увеличат разходите на работодателите за поддържането на същата позиция. Инструментът е напълно безплатен, а изчисленията са базирани на официалните данъчни ставки за 2025 и 2026 година.

“Искахме този калкулатор да покаже нагледно колко пари ще загубят хората. Това е информационна платформа и целта й е осведоменост – да знаят, че плащат данъци и осигуровки, ча има както потенциално полезни неща, така и много вредни. Само тогава хората ще могат да вземат информирано решение дали са съгласни, или не”, заяви за Forbes България Мартин Куванджиев.

МОД – сумата, до която се начисляват социалноосигурителните вноски – беше коригиран неколкократно през последните години. Последното увеличение дойде с Бюджет 2025, когато таванът достигна 4130 лева, отбелязва Forbes. Сега Министерството на финансите предлага ново повишение – до 2352 евро (около 4600 лв.), както и увеличение на вноската за държавна пенсия с два процентни пункта, считано от 1 януари 2026 г.

От гледна точка на държавата, ефектът изглежда положителен – повече средства постъпват в социалните и здравните фондове, които финансират пенсии и здравни услуги. За бизнеса обаче това означава по-високи разходи за персонал и вероятност част от компаниите да потърсят компенсации – чрез оптимизация на разходите или по-бавно повишаване на заплатите през следващите месеци.

Затова и не липсват критики. Бизнесът категорично се обяви против заложените в Бюджет 2026 параметри, като миналата седмица заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се провали. Според редица позиции промените ще навредят сериозно на предприемаческия климат у нас. Въпреки това правителството е категорично, че бюджетната процедура не е блокирана, като още тази седмица се очаква да се проведе тристранен съвет и план-сметката за следващата година да влезе за разглеждане в Народното събрание.

“Държавата всъщност е съосновател във всеки български бизнес и е наш съдружник – данъците, които плащаме, са разпределение на печалбата. Но тя не се държи като партньор – не отваря врати, не създава условия за растеж, а често работи в наш ущърб. Чувстваме се като в менгеме. Данъците се увеличават, покупателната способност намалява, а бизнесът ще отрази това повишение в цените си – на места с над 6%“, казва Куванджиев.

Според него решението се крие в цялостната промяна на държавната политика спрямо публичния сектор.

“Въпросът не е да правим корекция след корекция и да фалираме държавата си след няколко години, както се случи в Гърция. Трябва да намерим начин бизнесът в България да расте устойчиво – а заедно с него и приходите в хазната“, казва още предприемачът.

