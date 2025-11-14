BGN → EUR
БГ Бизнес Безплатен калкулатор вече показва цената на Бюджет 2026 върху доходите ни

Безплатен калкулатор вече показва цената на Бюджет 2026 върху доходите ни

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Калкулаторът е разработен от предприемача Мартин Куванджиев

Ефектът върху доходите вече може да бъде измерен с точност, благодарение на онлайн калкулатор, разработен от предприемача Мартин Куванджиев. Създаден с помощта на изкуствен интелект, Zaplata2026.com позволява с няколко клика всеки да изчисли колко ще получава след влизането в сила на новия бюджет и с колко ще се увеличат разходите на работодателите за поддържането на същата позиция. Инструментът е напълно безплатен, а изчисленията са базирани на официалните данъчни ставки за 2025 и 2026 година.

“Искахме този калкулатор да покаже нагледно колко пари ще загубят хората. Това е информационна платформа и целта й е осведоменост – да знаят, че плащат данъци и осигуровки, ча има както потенциално полезни неща, така и много вредни. Само тогава хората ще могат да вземат информирано решение дали са съгласни, или не”, заяви за Forbes България Мартин Куванджиев.

Какви мита ще плащаме, ако ЕС премахне безмитния внос за стоки от Shein и Temu?

МОД – сумата, до която се начисляват социалноосигурителните вноски – беше коригиран неколкократно през последните години. Последното увеличение дойде с Бюджет 2025, когато таванът достигна 4130 лева, отбелязва Forbes. Сега Министерството на финансите предлага ново повишение – до 2352 евро (около 4600 лв.), както и увеличение на вноската за държавна пенсия с два процентни пункта, считано от 1 януари 2026 г.

От гледна точка на държавата, ефектът изглежда положителен – повече средства постъпват в социалните и здравните фондове, които финансират пенсии и здравни услуги. За бизнеса обаче това означава по-високи разходи за персонал и вероятност част от компаниите да потърсят компенсации – чрез оптимизация на разходите или по-бавно повишаване на заплатите през следващите месеци.

Google обяви промени в рекламните си услуги

Затова и не липсват критики. Бизнесът категорично се обяви против заложените в Бюджет 2026 параметри, като миналата седмица заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се провали. Според редица позиции промените ще навредят сериозно на предприемаческия климат у нас. Въпреки това правителството е категорично, че бюджетната процедура не е блокирана, като още тази седмица се очаква да се проведе тристранен съвет и план-сметката за следващата година да влезе за разглеждане в Народното събрание.

“Държавата всъщност е съосновател във всеки български бизнес и е наш съдружник – данъците, които плащаме, са разпределение на печалбата. Но тя не се държи като партньор – не отваря врати, не създава условия за растеж, а често работи в наш ущърб. Чувстваме се като в менгеме. Данъците се увеличават, покупателната способност намалява, а бизнесът ще отрази това повишение в цените си – на места с над 6%“, казва Куванджиев.

Платеното паркиране в София поскъпва – какво още се променя

Според него решението се крие в цялостната промяна на държавната политика спрямо публичния сектор.

“Въпросът не е да правим корекция след корекция и да фалираме държавата си след няколко години, както се случи в Гърция. Трябва да намерим начин бизнесът в България да расте устойчиво – а заедно с него и приходите в хазната“, казва още предприемачът.

