От 400 до хиляди: Производствена грешка увеличи продажбите на тази играчка

Каква е цената на играчката?

На най-големия пазар на едро в Китай, една необичайна играчка се превърна в задължителен артикул преди Лунната Нова година. Купувачите в търговския център Yiwu International Trade City грабват червен плюшен кон със златна камбанка и безпогрешно намръщена гримаса, който е наречен „плачещият кон“ в китайските социални медии, пише Reuters.

Играчката никога не е била предназначена да изглежда нещастна. Обаче една проста производствена грешка, работник, който зашива устата наобратно, превръща това, което е било замислено като весела зодиакална украса, в хит.

Каква е цената на играчката?

Снимка: Reuters

Играчката кон е с височина 20 см. и струва 25 юана (4 щатски долара), символизира Годината на Коня и е червен за късмет. На тялото му е избродирано и златно послание „парите идват бързо“, пише South China Morning Post.

Снимка: Reuters

Джан Хуоцин, която управлява магазина Happy Sister в Иу, каза, че първоначално е предложила възстановяване на сумата, но играчката се е разпространила онлайн, като потребителите се шегуват, че плачещият кон улавя как хората гледат на работа, докато усмихнатата версия отразява живота след работно време.

Собственикът на фабриката заяви пред медиите, че след пускането на играчката миналия октомври, дневните продажби са били само 400 бройки.

Снимка: Reuters

Според Reuters търсенето е скочило толкова бързо, че стелажите с плачещия кон се разпродават още в ранния следобед, като персоналът бърза да презареди.

Популярността на играчката отразява по-широкия апетит в Китай за така наречените „грозно-сладки“ дизайни, популяризирани от герои като Лабубу от Pop Mart. Междувременно млади служители казват, че мрачното изражение на коня отразява дългите часове работа и напрежението на работното място. „Този ​​плачещ кон наистина отговаря на реалността на съвременните работещи хора“, каза Джан.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN