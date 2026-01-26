DAX леко на минус, Rheinmetall работи по нов сателитен проект

Новият проект би ускорил значително амбициите на Rheinmetall в космоса

Докато геополитическата обстановка продължава да натежава върху DAX, в оръжейния сектор се наблюдава оживление. Rheinmetall и OHB явно се конкурират с Airbus за най-големия сателитен проект на Бундесвера, пише Tagesschau.

На германския фондов пазар инвеститорите продължават да се колебаят заради нестабилната геополитическа ситуация. След Венецуела и Гренландия, сега отново Иран се очертава като най-належащият конфликтен регион. И стагниращият индекс ifo не оказва подкрепа на пазара.

Все пак DAX ограничи дневната си загуба до ранния следобед и се търгува само с 0,1 процента по-ниско – на 24 885 пункта.

Акциите на отбранителни компании се справят по-добре в настоящата обстановка на несигурност. Книжата на Rheinmetall обаче, след силен старт, се понижиха с над един процент, въпреки че дружеството от Дюселдорф очевидно работи по още един доходоносен проект.

Бундесверът планира нова сателитна мрежа

Както съобщават Handelsblatt и Financial Times, оръжейният концерн възнамерява съвместно с бременския производител на спътници OHB да кандидатства за досега най-големия сателитен проект на Бундесвера. Планира се военно комуникационно съзвездие от най-малко сто сателита.

Сателитната констелация „SATCOMBw Stufe 4“, която наподобява мрежата Starlink на компанията SpaceX на Илон Мъск, трябва да бъде готова за употреба до 2029 г. Стойността на поръчката може да достигне между осем и десет милиарда евро.

Тази перспектива тласна нагоре цената на акциите на OHB, които до ранния следобед поскъпнаха с над 31 процента.

Разговорите между Rheinmetall и OHB обаче все още са в ранен етап. Освен това и Airbus се стреми да получи поръчката за космическия проект.

Rheinmetall се стреми към широка позиция

Новият проект би ускорил значително амбициите на Rheinmetall в космоса. Компанията от Дюселдорф вече си сътрудничи с финландския производител на сателити Iceye в областта на космическите комуникационни системи.

Най-големият германски оръжеен концерн от години се стреми към възможно най-широко портфолио. „Като занапред ще бъдем важен участник по суша, по вода, във въздуха и в космоса“, обобщи стратегията през есента главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер. „Rheinmetall се превръща в домейново-пресичаща системна къща.“

Засилената несигурност след началото на войната в Украйна значително увеличи приемането на отбранителния сектор от страна на инвеститорите. Акциите на Rheinmetall се превърнаха в център на интереса и за последните пет години цената им се е увеличила повече от двайсет пъти.

