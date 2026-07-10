От 3000 до 1200 долара: Билетите за четвъртфиналите на Мондиал 2026 поевтиняха драстично – ето защо

Сред всички четвъртфинали срещата между Испания и Белгия отчита сериозен спад в цените

За феновете, които искат да гледат на живо четвъртфиналите на Световното първенство по футбол 2026, билетите изведнъж станаха значително по-достъпни. След отпадането на Съединените щати и Португалия още на осминафиналите, цените на вторичния пазар се понижиха с близо 60%. Според данни на TickPick, билетите за петъчния четвъртфинал са поевтинели от около 2950 долара до приблизително 1200 долара към вторник следобед. Най-осезаем спад се наблюдава при двубоя между Испания и Белгия, след като Белгия победи САЩ с 4:1 в Сиатъл и прекрати участието на един от домакините.

Снимка: Reuters

Допълнително влияние върху търсенето оказа и успехът на Испания с 1:0 над Португалия. Загубата сложи край на кариерата на Кристиано Роналдо на световни първенства и премахна възможността за потенциален четвъртфинал с участието на една от най-големите звезди във футбола. Ако САЩ или Португалия бяха достигнали до тази фаза, интересът към мача в района на Лос Анджелис почти сигурно щеше да бъде значително по-висок.

Развитието на турнира доведе до отпадането и на трите съ-домакини още на осминафиналите. Канада загуби с 2:0 от Мароко, а Мексико беше елиминиран от Англия. Това сериозно намали местния интерес към заключителните фази на шампионата и оказа натиск върху цените на билетите. Според SeatPick средните цени при препродажба на четвъртфиналните билети са спаднали с 31,5% само за едно денонощие и с 50,4% през последните три дни.

Още една причина за поевтиняването е значително по-голямото предлагане на билети на вторичния пазар. В момента за препродажба са обявени около 49 415 билета, при приблизително 28 285 в началото на турнира. Въпреки спада, Световното първенство през 2026 г. остава най-скъпото досега, като първоначалните цени на препродажба достигнаха до седем пъти по-високи нива спрямо предишни издания. Понижение вече се наблюдава и при полуфиналите, докато входният билет за финала все още струва около 9000 долара, като цената може да се промени според класиралите се отбори.

Сред всички четвъртфинали именно срещата между Испания и Белгия отчита една от най-сериозните корекции в цените. Междувременно двубоят между Франция и Мароко във Фоксбъро, Масачузетс, е най-достъпният на пазара за препродажба, като билетите започват от 989 долара. Франция остава основен фаворит за спечелването на титлата, следвана от Испания, Аржентина и Англия.