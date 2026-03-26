Освен наденици и коли, Volkswagen може да започне да произвежда и противоракетна отбрана

Volkswagen обсъжда възможността да преобразува завода си в германския град Оснабрюк, който е застрашен от закриване, за производство на компоненти, свързани с отбраната. Компанията води разговори с израелската фирма Rafael Advanced Defense Systems — производител на системата за противоракетна защита Iron Dome, предаде Euronews.

От Volkswagen подчертават, че няма да произвеждат оръжия, но не потвърждават и не отричат възможно сътрудничество за други продукти с военно приложение. Засега няма окончателно решение, като се разглеждат различни варианти за бъдещето на завода след 2027 г., когато се очаква там да бъде прекратено производството на автомобили.

По информация на Financial Times е възможно предприятието да бъде пренасочено към изработка на компоненти за системи за противовъздушна отбрана. В завода работят около 2300 души, чиито работни места са застрашени при евентуално закриване, но биха могли да бъдат запазени при ново партньорство.

Любопитното е, че това не би било първият нетипичен продукт за германския автомобилен гигант.

Още от 1973 г. Volkswagen произвежда собствена марка наденици — т.нар. Volkswagen Currywurst, първоначално създадени за служителите в отдалечените заводи на компанията. Днес те се продават не само в столовете на VW, но и в супермаркети, ресторанти и дори на стадиони. Компанията произвежда и собствен кетчуп, създаден специално за колбасите.

Продажбите са впечатляващи — само през 2024 г. са реализирани над 8.5 милиона наденици, което е рекорд за марката и почти съпоставимо с броя продадени автомобили на компанията.

През годините Volkswagen е експериментирала и с други нестандартни идеи — още през 1959 г. например създава кафемашина за автомобил, монтирана директно на таблото.

На този фон евентуален преход към производство, свързано с отбранителната индустрия, изглежда като поредна, но значително по-сериозна трансформация за компанията.

Идеята се вписва и в по-широка тенденция — германският автомобилен сектор все по-често търси партньорства с отбранителната индустрия. В миналото чрез съвместно предприятие с Rheinmetall и дъщерното дружество MAN Truck & Bus вече са произвеждани военни камиони.

