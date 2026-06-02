Продуцент, писател, политик: Многоликият Любен Дилов-син

Дилов-син се утвърждава като една от ключовите фигури в българската политика

Депутатът Любен Дилов-син е починал, след като получи инфаркт по време на престой в Италия. Тъжната новина съобщи в профила си във Facebook от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той изказа своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха.

Кой беше Любен Дилов-син?

Любен Любенов Дилов, известен като Любен Дилов-син, е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Той е син на известния писател фантаст Любен Дилов (1927–2008). Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Печатни медии“. В началото на кариерата си работи като редактор в различни печатни издания, сред които вестник „Поглед“ и списание „Литературна академия“.

От началото на 90-те години Дилов-син се утвърждава като една от ключовите фигури в българската телевизия. Той участва в създаването на емблематични предавания като „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“, като е сред основните им двигатели и идеолози. По-късно разширява дейността си и в медийния бизнес – през 2004 г. става собственик и редактор на вестник „Новинар“, който продава през 2016 г. на Делян Пеевски. От август 2010 г. е и главен редактор на българското издание на италианското списание „L'Europeo“.

Любен Дилов-син и политиката

След 2001 г. навлиза активно в политиката. Той е сред създателите на движение „Гергьовден“, чийто първи говорител става, а през 2003 г. поема и председателския пост. В политическата си кариера е народен представител в XL Народно събрание от листата на ОДС, както и в XLV, XLVI, XLVII и XLVIII Народно събрание от листата на ГЕРБ-СДС. Член е и на Интернет общество – България от 2001 г. и.

Освен като журналист, политик и телевизионен продуцент, Любен Дилов-син оставя следа и като писател, редактор и сценарист. Сред най-известните му книги са „Неспасяемият език или детството на идиота“, „Хуйку“, „Усмихни се България“, „FaceБуки“, „TILT. Началото“ и „Лятото с тъжните курви“. Като редактор работи по книги на автори като Захари Карабашлиев, Людмила Филипова и Самуил Петканов. Подписва сценарии за филми и телевизионни продукции и е бил член на журито на популярния телевизионен формат „България търси талант“.