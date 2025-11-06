Фитнесите в Малта стават безплатни за всички между 18 и 20 година

Правителството е отделило 2 млн. евро за програмата

Младите хора в Малта, родени между 2005 и 2007 г., вече могат официално да се регистрират за шестмесечно безплатно членство във фитнес зала. От неделя те имат възможност да подадат заявление чрез уебсайта youthfitness.gov.mt, като избират между 64 фитнес зали в цялата страна.

Снимка: Canva

Инициативата беше официално стартирана от премиера Робърт Абела в Средиземноморския спортен колеж в Биркиркара. Тя цели да насърчи младите хора да развият по-здравословни навици и да включат физическата активност като естествена част от ежедневието си, предава Тimes оf Мalta.

Абела подчерта, че около 12 000 млади хора могат да се възползват от програмата, за която правителството е заделило 2 милиона евро. Той обясни, че целта е не просто да се предостави безплатен достъп до спорт, а да се промени общото отношение към физическата активност още от ранна възраст.

Снимка: iStock

„Искаме да насърчим активния начин на живот като нещо достъпно за всички – не само за професионалните спортисти, а за цялото общество“, заяви премиерът преди събитието. Той прикани всички млади хора, които отговарят на условията, да се възползват от възможността и да превърнат движението в част от своето ежедневие.

Министърът на спорта Клифтън Грима допълни, че тази мярка показва колко важно е инвестирането в спорта и младите хора за изграждането на по-здрава и сплотена общност. Според него програмата не само подпомага физическата активност, но и насърчава нов начин на мислене.

Събитието по откриването включваше демонстрации, тренировки и състезания по физическа активност. В него взеха участие и популярните международни фитнес личности Алекс Юбанк и Грег Дусет, които подкрепиха инициативата и насърчиха младите хора да бъдат активни и постоянни в своите спортни усилия.

