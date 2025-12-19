Още една немска автомобилна компания затваря врати

Трансформацията на автомобилната индустрия в Германия е изключително трудна

Германската автомобилна индустрия е изправена пред сериозни сътресения от известно време и не само най-големите производители на превозни средства страдат, но все по-често и техните доставчици. Друга жертва на трудния преход към електрическата ера е Huber Automotive AG, компания, която ще прекрати окончателно дейността си в края на февруари, след като не успя да намери инвеститори.

Компанията от Мюлхаузен в провинция Баден-Вюртемберг подаде молба за защита от несъстоятелност през есента, но въпреки месеците разговори, не е намерила решение, което да ѝ позволи да продължи дейността си. Това ще сложи край на многогодишната история на компанията, която беше тясно свързана с развитието на електрическите превозни средства, на 28 февруари, съобщава Avto Magazin.

Колко позиции ще бъдат застрашени?

През последните години Huber Automotive инвестира значително в областта на електрическата мобилност, особено в разработването и производството на автомобилна електроника. След началото на производството по несъстоятелност, част от компанията беше спасена - отделът за разработка с над 30 служители беше поет от Neura Robotics. Това обаче не попречи на по-голямата част от служителите да останат без дългосрочни перспективи. Около 75 служители получиха временно решение под формата на прехвърляне към агенция за заетост, но това означава само краткосрочна защита срещу безработица.

Компанията беше известна като специалист в областта на автомобилните електронни системи, разработвайки и произвеждайки масово управляващи устройства за електрически задвижвания, системи за управление на батерии и решения за съхранение на енергия. Именно тази ориентация, която преди няколко години се разглеждаше като чудесна възможност, се оказа бизнес риск в условията на забавящ се растеж на пазара на електрически превозни средства.

Финансовите данни

През фискалната 2023/2024 година приходите на компанията спаднаха с почти 58%, което въпреки някои отстъпки от страна на кредиторите означаваше, че несъстоятелността вече не можеше да бъде избегната. Следователно опитът за финансово преструктуриране се оказа недостатъчен.

Случаят с Huber Automotive показва, че трансформацията на автомобилната индустрия в Германия е изключително трудна, дори за технологично ориентираните доставчици, които бяха първите, които въведоха електрификацията. Липсата на инвестиции, несигурното търсене и натискът върху разходите все по-често водят до затваряне на компании, които доскоро се смятаха за част от бъдещето на автомобилната индустрия.

