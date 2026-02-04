BGN → EUR
Българска компания ще инвестира около 50 млн. евро в Гърция

Българска компания ще инвестира около 50 млн. евро в Гърция

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Компанията планира да разшири физическото си присъствие чрез откриване на местен офис в страната

Българската компания Vestitel засилва присъствието си на гръцкия пазар на едро в телекомуникациите, като планира сериозни инвестиции в нова дигитална инфраструктура, маршрути за данни и решения за интелигентни комунални услуги, предаде OT.gr.

Основана през 2003 г. като част от групата Overgas, Vestitel се развива като регионален доставчик на телекомуникационна инфраструктура с трансгранично присъствие между България и Гърция. Компанията разполага със собствено оптично трасе с дължина над 3000 км, което осигурява високоскоростна и защитена свързаност между двете държави.

По време на среща с журналисти в Атина изпълнителният директор Валентин Величков съобщи, че Vestitel управлява и LoRaWAN мрежа, покриваща повече от 30 града в България и Гърция, която позволява развитието на проекти за smart city и smart utilities. Сред тях е и един от най-големите проекти за интелигентно отчитане на природен газ в Европа с около 100 000 умни измервателни уреди.

Компанията планира да разшири физическото си присъствие чрез откриване на местен офис в Гърция и изграждане на нов висококапацитетен център за свързаност в център за данни в Атина. Инвестиционният план предвижда вложения от около 50 млн. евро през следващите пет години, включително развитие на оптични и подводни трасета.

Ключов елемент от стратегията на Vestitel е проектът Balkans Digital Gateway, съфинансиран от Европейския съюз, който цели да подобри дигиталната свързаност на Балканите и да свърже региона със Северна Европа и Средиземноморието.

Освен телекомуникациите Vestitel инвестира и в интелигентни комунални услуги – измерване на газ, вода и електроенергия – с фокус върху енергийна ефективност и устойчиво развитие. Компанията си поставя за цел да се утвърди като регионален хъб за цифрова свързаност и умна инфраструктура в Гърция и на Балканите.

