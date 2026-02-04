Таксата за вписване на професионални домоуправители вече ще бъде 80 евро

Превалутирането на таксите е извършено чрез разделяне на досегашните суми в лева на фиксирания курс

Цените в евро в Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, ще бъдат официално определени. За целта служебното правителство прие проект на постановление за промени в тарифата, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Така Тарифа № 14 се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в България, предава БТА,.

Превалутирането на таксите е извършено чрез разделяне на досегашните суми в лева на фиксирания обменен курс от 1,95583 лв. за едно евро. Получените стойности са закръглени до втория знак след десетичната запетая, в съответствие с приетите математически правила.

Снимка: iStock

Същевременно Тарифа № 14 се адаптира и към изискванията на Закона за управление на етажната собственост, който урежда дейността на професионалните управители на етажна собственост – търговци. Законът предвижда задължително вписване на тези лица в специален регистър, както и вписване при всяка промяна на обстоятелства, подлежащи на регистрация.

В тази връзка в тарифата се въвеждат конкретни такси както за първоначално вписване на професионален управител на етажна собственост – търговец, така и за вписване на последващи промени. Таксата за първоначална регистрация в регистъра е определена на 80 евро (156,47 лева), а при електронно подаване на заявление тя ще бъде по-ниска – 72 евро (140,82 лева), в съответствие със Закона за електронното управление. Размерите са изчислени по методиката за разходоориентирано определяне на таксите.

Съгласно разпоредбите на ЗУЕС регистрацията е със срок на валидност до пет години. След изтичането му, ако професионалният управител – търговец желае да продължи дейността си, ще е необходимо ново вписване и издаване на ново удостоверение, напомнят от кабинета.

Таксата за вписване на промяна на обстоятелства, подлежащи на регистрация, е предвидена в размер на 49 евро (95,84 лева), като при електронно заявление сумата се намалява с 10% до 44,10 евро (86,25 лева). По-рано Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува и проект на наредба за създаване на Единна информационна система на етажната собственост, която предвижда професионалните домоуправители и етажните собствености в многофамилните сгради да бъдат вписвани в електронни регистри, обединени в обща система.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN