От България към Европа: Лесно решение за логистика и наложен платеж в чужбина

Инфраструктурен дефицит и финансови бариери пред експанзията

Развитието на дигиталната търговия в България към януари 2026 г. показва устойчива зрялост, като общият обем на пазара достигна 2,7 млрд. евро. Този ръст от 15% спрямо миналата година е пряк резултат от засилената активност на местните компании в посока международни продажби. Анализът на оперативните модели разкрива, че успехът на външните пазари вече зависи по-малко от маркетинговия бюджет и повече от гъвкавостта на логистичната верига. Централно място в тази еволюция заемат фулфилмънт услугите, които трансформират начина на управление на стоковите наличности и финансовите потоци от наложен платеж.

Основното препятствие пред българските търговци, планиращи навлизане в Централна и Източна Европа, традиционно е високата цена на първоначалната логистична инвестиция. Изграждането на собствена складова база Централна и Източна Европа изисква блокиране на значителен капитал под формата на наеми, депозити и софтуерни лицензи. Този модел крие риск от затруднения в управлението и високи разходи при променливо търсене.

Моделът на Next Delivery елиминира тази необходимост чрез споделена логистична инфраструктура. Вместо фиксирани разходи, търговците плащат само за реално обработени поръчки. Това освобождава финансов ресурс, който може да бъде насочен към реклама, разширяване на продуктовото портфолио и навлизане в нови пазар

Оптимизация на наложения платеж като инструмент за конверсия

Въпреки глобалната тенденция към дигитални разплащания, пазарите в Югоизточна Европа запазват специфично предпочитание към наложения платеж. В държави като Румъния и Унгария този метод все още формира значителен дял от транзакциите. За българския износител това създава административна тежест, свързана с валутен обмен и управление на множество банкови сметки в различни юрисдикции.

Next Delivery оптимизира този финансов цикъл чрез интегрирано управление на паричните потоци. Системата събира сумите в местна валута чрез партньорски куриерски мрежи. Това елиминира нуждата от откриване на локално юридическо лице в чужбина само за целите на разплащанията. Бизнесът получава своите средства директно в своята евро сметка и намалява банковите такси за междувалутни преводи.

Технологична интеграция и контрол на инвентара

Ефективното управление на веригата на доставки е невъзможно без прозрачност на данните в реално време. Търговците често се сблъскват с разминаване между наличностите в онлайн магазина и реалното състояние в склада, което води до неустойки и загуба на клиентско доверие. Next Delivery решава този казус чрез пълна софтуерна синхронизация с водещите е-комерс платформи.

Тази дигитална свързаност позволява автоматизирано подаване на поръчките към склада и обратно - подаване на тракинг номера към крайния клиент. По този начин се избягва човешката грешка при обработка на данните. Това означава по-висока точност на прогнозиране на запасите и минимизиране на разходите за върнати пратки, които са сериозно перо в бюджета на всеки онлайн търговец.

Мащабируемост в рамките на Единния пазар на ЕС

Използването на фулфилмънт център в България за доставки към целия ЕС предлага стратегическо предимство по отношение на скоростта. Данните за 2025 г. сочат, че над 60% от пратките към Гърция и Румъния пристигат до крайния потребител в рамките на 24 до 48 часа. Тази бързина е сравнима с услугите на местните търговци в тези държави, което изравнява конкурентните позиции на българския бизнес.

Next Delivery осигурява достъп до преференциални куриерски тарифи. Това е решаващ фактор при оформянето на крайната цена за потребителя, която остава конкурентна дори след добавяне на транспортните разходи.

Икономическа перспектива

Към 2026 г. логистиката вече не е просто спомагателна дейност, а фундамент на бизнес модела в е-търговията. Моделът на Next Delivery предоставя на българските компании пълен набор от решения за бърза и сигурна експанзия в ЕС без излишен оперативен риск. Прехвърлянето на отговорността по складиране, опаковане и финансова обработка на наложения платеж към професионален оператор позволява на предприемачите да се фокусират върху стратегиите за растеж и клиентско преживяване.

Данните потвърждават, че компаниите, заложили на аутсорсинг на своята логистика, демонстрират по-висока устойчивост при пазарни колебания и по-бързо навлизане в нови географски региони. В дългосрочен план това е единственият устойчив път за българския онлайн бизнес в условията на силно интегриран европейски пазар.

