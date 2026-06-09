OpenAI подаде документи за първично публично предлагане в опит да бъде оценена на 1 трилион долара

През март компанията съобщи, че генерира месечни приходи от 2 милиарда долара

„ОупънЕйАй“ (OpenAI), разработчикът на чатбота „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT), е подала поверително документи за първично публично предлагане (IPO/ППП) в САЩ, присъединявайки се към „Антропик“ (Anthropic) в стремежа на водещите компании за изкуствен интелект към фондовия пазар, предаде Ройтерс.

Компанията не разкрива размера и условията на предлагането и посочва, че все още не е определен график за листването. В изявление „ОупънЕйАй“ отбелязва, че има дейности, които засега са по-лесни за изпълнение като частна компания.

Според информация на Ройтерс компанията се стреми към пазарна оценка до 1 трилион долара, а дебютът ѝ на борсата може да се осъществи още през септември.

Планираното листване идва след като конкурентът „Антропик“ също подаде поверително документи за IPO в САЩ на 1 юни. Компанията, разработила програмния асистент „Клод Код“ (Claude Code), набра 65 милиарда долара в последния си частен инвестиционен кръг, което я оцени на 965 милиарда долара.

Анализатори посочват, че надпреварата между „ОупънЕйАй“ и „Антропик“ отразява засилващата се конкуренция за инвеститорски капитал в сектора на изкуствения интелект.

Потенциалното листване на „ОупънЕйАй“ следва и съдебно решение срещу иска на Илон Мъск, което премахва една от правните пречки пред излизането на компанията на публичните пазари.

„СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск също подаде наскоро документи за първично публично предлагане, което при реализация би могло да се превърне в най-голямото в историята. То е възможно да набере 75 милиарда долара при оценка от 1,75 трилиона долара.

Очакваните листвания на „ОупънЕйАй“ и „Антропик“ се разглеждат като ключов тест за интереса на инвеститорите към бързорастящия сектор на компаниите в сектора на изкуствения интелект, който се превърна в една от водещите инвестиционни теми през последните години.

По-рано тази година „ОупънЕйАй“ обяви, че е привлякла 110 милиарда долара в инвестиционен кръг при оценка от 840 милиарда долара от група инвеститори, сред които „СофтБанк“ (SoftBank), „Амазон“ (Amazon) и „Енвидиа“ (Nvidia), припомни БТА.

Компанията съобщи тогава, че „ЧатДжиПиТи“ има над 900 милиона активни потребители седмично и повече от 50 милиона абонати сред крайните потребители.

Подготовката за ППП следва и предоговаряне на партньорството между „ОупънЕйАй“ и „Майкрософт“ (Microsoft), един от най-ранните инвеститори в компанията. Споразумението даде възможност на „ОупънЕйАй“ да сключва нови партньорства с компании като „Амазон“ и „Гугъл“ (Google), собственост на „Алфабет“ (Alphabet).

От 2019 г. насам „Майкрософт“ е инвестирала общо 13 милиарда долара в „ОупънЕйАй“, като подкрепата ѝ допринесе за бързия растеж на компанията и за развитието на облачния бизнес „Азюр“ (Azure).

През март „ОупънЕйАй“ съобщи, че генерира месечни приходи от 2 милиарда долара и расте приблизително четири пъти по-бързо от технологични компании, определяли предходните етапи от развитието на интернет и мобилните технологии, сред които „Алфабет“ и „Мета“ (Meta), допълва Ройтерс.