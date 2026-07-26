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Свят 9 от 10 европейци обмислят живот в чужбина – къде искат да се преместят?

9 от 10 европейци обмислят живот в чужбина – къде искат да се преместят?

bTV Бизнес екип

Проучването разглежда променящите се нагласи към живота в чужбина

Ново проучване сред 2000 възрастни във Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство показва, че близо половината от анкетираните очакват в даден момент от живота си да се преместят в друга държава. Изследването разкрива, че само един на всеки десет души категорично не би обмислил подобна стъпка, предава Еuronews. 

Основната причина хората да мислят за живот в чужбина остава кризата с разходите за живот. Тя е посочена от 53% от британците, 48% от французите, 43% от германците и 32% от италианците. Данните показват, че финансовите фактори продължават да бъдат водещ мотив за търсене на по-добри възможности извън родината.

Предпочитаните дестинации обаче се различават в отделните държави, въпреки че Испания се откроява като най-популярният избор. Тя е предпочетена от 24% от британците и 20% от италианците, а също така заема второ място сред французите и германците, съответно с 16% и 12% от отговорите. За французите най-желаната дестинация е Канада, избрана от 17% от анкетираните, следвана от Италия с 14%.

Снимка: iStock

Германците предпочитат да останат по-близо до дома, като 17% биха се преместили в Австрия, а Испания и Швейцария делят второто място с по 12%. Британците, от своя страна, са значително по-склонни да изберат по-далечни държави, като 19% посочват Австралия, 15% – Канада, а 10% – Нова Зеландия. Макар Дубай често да се смята за популярна дестинация за емигранти, едва 3% от британците заявяват, че биха се преместили там. Според авторите на проучването този резултат вероятно е повлиян от напрежението в Близкия изток и ударите на Иран срещу ОАЕ през последните месеци, тъй като изследването е проведено в края на юни.

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Проучването разглежда и променящите се нагласи към живота в чужбина. Експертът по пътувания Холи Рубенщайн отбелязва, че традиционният модел, при който човек избира една държава и се установява там за постоянно, постепенно отстъпва място на по-гъвкав начин на живот. Все повече хора прекарват по няколко месеца в различни държави, работят дистанционно, изпробват нови места за живеене и изграждат социални и професионални връзки на повече от едно място. Според нея именно това ще бъде нормата за поколение Алфа, за което кариерата, приятелствата и личната идентичност няма да бъдат обвързани само с една държава. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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