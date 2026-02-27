Популярна верига за бързо хранене пусна слушалки, които следят поведението на служителите

От компанията уточняват, че се използват обобщени ключови думи и често срещани фрази на гостоприемство

Burger King тества слушалки за служителите си, задвижвани от изкуствен интелект, които проследяват взаимодействията с клиентите и наблюдават работата в обектите. Системата, наречена BK Assistant, генерира „оценки за дружелюбие“ въз основа на разговорите на персонала, според рекламно видео, споделено с BBC. В момента технологията се пилотира в 500 ресторанта в САЩ, като от компанията подчертават, че тя не е създадена с цел да записва разговори или да оценява отделни служители.

В слушалките е вграден AI чатбот на име „Пати“, който подпомага персонала, като отговаря на въпроси за приготвянето на продукти от менюто и сигнализира при необходимост от презареждане на наличности. Въпреки това възможността на системата да следи работата на служителите предизвика дебат относно наблюдението на работното място.

Главният дигитален директор на Burger King заявява пред The Verge, че системата, разработена с технология на OpenAI, е обучена да разпознава думи като „моля“ и „благодаря“, за да оценява нивото на любезност. Тя анализира аудио от поръчките на автомобилните гишета (drive-thru). Очаква се до края на 2026 г. всички ресторанти на веригата в САЩ да имат достъп до платформата BK Assistant.

От компанията уточняват, че се използват обобщени ключови думи и често срещани фрази на гостоприемство, за да се оцени цялостното ниво на обслужване и да бъдат отличени екипите с най-добри резултати. Според тях гостоприемството остава фундаментално човешко качество, а ролята на технологията е да подпомага служителите в работата им.

