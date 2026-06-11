ОПЕК отново понижи прогнозата си за ръста на световното търсене на петрол през 2026 г.

В майската си прогноза организацията очакваше търсенето на петрол да се повиши с 1,2 милиона барела на ден

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) намали за трети пореден месец прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 г., като продължава да очаква по-ограничено въздействие на войната в Иран върху потреблението спрямо други международни енергийни институции, предаде Ройтерс.

ОПЕК понижи прогнозата си за ръста на световното търсене на петрол през 2026 г. до 970 000 барела дневно, сочи месечният доклад на организацията.

В майската си прогноза организацията очакваше търсенето на петрол да се повиши с 1,2 милиона барела на ден през настоящата година спрямо нивата от 2025 г., припомни БТА.

И предната прогноза на ОПЕК, публикувана през април, предвиждаше ръст с 1,4 милиона барела на ден, но това също представляваше понижение спрямо предходната прогноза.

Това е трета поредна корекция надолу на прогнозата на картела на фона на продължаващата несигурност около икономическите последици от конфликта в Близкия изток.

Въпреки ревизията ОПЕК остава по-оптимистично настроена за перспективите пред потреблението на петрол в сравнение с други водещи институции. Организацията продължава да оценява въздействието на войната в Иран като по-ограничено, отколкото Американската администрация за енергийна информация (EIA) и Международната агенция за енергията (МАЕ), които очакват спад на световното търсене през 2026 година.

В същото време ОПЕК повиши прогнозата си за растежа на търсенето на петрол през 2027 г., показва още докладът, без засега да се посочват подробности за размера на ревизията.

Организацията следи внимателно развитието на ситуацията в Близкия изток, след като конфликтът доведе до сериозни сътресения на енергийните пазари и опасения за доставките през Ормузкия проток – ключов маршрут за световната търговия с петрол.

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