OnlyFans: Как работи индустрия за възрастни с милиарден оборот?

Икономистите изследват пазарите във всичките им форми, но темата за секс индустрията често остава встрани. В книгата „Сексуалната работа в цифри“ Стеф Адриансенс от университета KU Leuven в Белгия посочва, че под 5% от 18 232 научни публикации по темата за периода 2000–2024 г. разглеждат въпроса от икономическа или бизнес гледна точка. За сравнение, около 40% са насочени към биология и медицина, над 25% към психология и психиатрия и близо 20% към право, предава Biznis.kurir.

Секс индустрията генерира огромни приходи – само порнографията се оценява на около 100 милиарда долара годишно, което е двойно повече от индустрията за изкуствен интелект. Платформи като OnlyFans също имат ключова роля, с 4,6 милиона създатели и около 380 милиона потребители, които харчат над 7 милиарда долара годишно. Данни на UNAIDS показват, че 0,6% от жените над 15 години по света участват в обмен на сексуални услуги, като в Субсахарска Африка делът достига 1,3%.

Изследването на този сектор е трудно, тъй като обхваща разнообразни дейности и различни икономически реалности. Освен това много жени и мъже комбинират различни форми на работа според търсенето, а криминализацията често тласка индустрията в сивия сектор. Дори в държави, където дейността е легална, като Германия и Нидерландия, социалната стигма възпира откритото говорене.

През 2021 г. в Руанда е използван методът „улови“, при който чрез раздаване на различни маркери на улични работници се прави оценка на реалния им брой. Така се стига до извод, че между 9000 и 23 000 жени, или 0,1–0,35% от женското население, се занимават със секс.

Развитието на технологиите също трансформира сектора и улеснява неговото изследване. Анализи на онлайн платформи показват, че около 0,15% от жените в Нидерландия и 0,18% в Северна Белгия участват в тази дейност. В същото време дигитализацията, чрез платформи като OnlyFans, намалява бариерите за навлизане и променя обществените нагласи. В Швеция 8% от момичетата между 15 и 19 години признават, че са изпращали експлицитно съдържание или са уреждали срещи срещу заплащане, а младите поколения все по-често възприемат подобни дейности като нормални.

Икономистите отбелязват, че дигиталният секс може да има и по-широки икономически последици – от намаляване на социалната стигма до потенциално влияние върху раждаемостта и цените на услугите. По-голямото предлагане може да доведе до по-ниски цени и съответно до по-високо търсене.

