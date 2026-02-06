Олимпийските игри с превишен бюджет: Колко ще плати Италия?

Каква е икономическата цена да си домакин на Игрите?

Днес е официалното откриване на 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина. Преди грандиозното начало обаче подготовката вървеше под сериозно напрежение – с почти невъзможни срокове, нарастващи разходи и критични въпроси за дългосрочната полза от домакинството.

Изпълнителният директор на Игрите Андреа Варниер призна пред Международния олимпийски комитет, че бюджетът е надхвърлил значително първоначалните сметки, пишат от Reuters. Вместо заложените около 1,3 милиарда долара за организацията, разходите вече надхвърлят 1,7 милиарда, а допълнителната инфраструктура е погълнала още около 3,5 милиарда долара публични средства.

„Това пътуване се оказа далеч по-трудно, отколкото си представяхме. Имаше предизвикателства – някои очаквани, други не, а вероятно и напълно ненужни“, заяви Варниер в последния си доклад преди началото на Игрите, цитиран от Reuters. По думите му финансовото състояние на организационния комитет е било „изключително трудно през годините“, а крайният резултат няма да включва „всичко, което първоначално сме искали или очаквали“.

Въпреки уверенията, че повечето съоръжения ще бъдат готови навреме за откриващата церемония, италианските организатори работиха на ускорени обороти дни преди старта.

Икономически ефект или „бели слонове“?

Снимка: Reuters

Очакваният общ бюджет за Зимните олимпийски игри през 2026 г. надхвърля 3,5 милиарда долара (около 3 милиарда евро). Някои анализи прогнозират икономически тласък от приблизително 5 милиарда евро, основно чрез туризъм и инфраструктурни подобрения. Тези оценки обаче остават условни и трудно доказуеми.

Историята на Олимпийските игри показва и по-тъмната страна на подобни мегапроекти – т.нар. „бели слонове“. Скъпи стадиони и съоръжения често остават неизползвани след края на Игрите, превръщайки се в бреме за местните бюджети. Именно затова въпросът дали домакинството на Олимпиада изобщо си струва отново излиза на преден план, отбелязва Deutsche Welle.

Струва ли си да си домакин?

Снимка: Reuters

Международният олимпийски комитет е организация с нестопанска цел и твърди, че около 90% от приходите от Игрите се връщат обратно в спорта и развитието на спортистите, включително чрез подкрепа за градовете домакини. През 2018 г. МОК обяви, че ще предостави 925 милиона долара за Милано–Кортина – сума, малко по-ниска от отпуснатите близо 970 милиона долара за Пекин 2022. Въпреки това структурата на Олимпийското движение прави Игрите силно зависими от публичните средства и ангажимента на местните власти.

Едно от най-често споменаваните решения през последните двадесет години е ротационна система за хостове. Това би намалило разходите и би увеличило използването на съоръженията. Но изборът на такива хостове може да бъде политически много сложен.

Въпреки че подобни промени не се очакват в близко бъдеще, моделът на домакинство в множество държави, подобен на този на ФИФА за Световното първенство, би могъл да намали натиска върху разходите, да сподели риска и да позволи по-дългосрочно използване на спортната инфраструктура.

Снимка: Reuters

Според последният анализ от 26 януари на S&P Global превишаването на разходите за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина няма да натовари бюджетите. Анализаторите не виждат отрицателни финнасови ефекти нито върху италианския суверн, нито върху местните и регионалните власти, домакини на Игрите. С относително ограничени инвестиции в олимпийски обекти, но по-големи инвестиции в инфраструктура, Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина ще струват на Италия по-малко он Експото в Милано през 2015 г.

Урокът от Сочи

За сравнение, Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г. остават най-скъпите в историята – летни или зимни. Проведени между 7 и 23 февруари на брега на Черно море, те поставиха рекорди по брой участващи нации (88), спортисти (2873) и събития (98). Но рекордът, с който Сочи ще бъде запомнен най-вече, е цената – общите разходи възлизат на почти 55 милиарда долара. На този фон Милано–Кортина 2026 изглежда далеч по-скромна.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN